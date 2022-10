Paul Scholes slikt eerdere kritiek op Antony met één woord in

Maandag, 10 oktober 2022 om 18:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:28

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Paul Scholes is teruggekomen op eerdere kritiek die hij uitte op Antony. De clubicoon van Manchester United liet afgelopen donderdag na de 2-3 zege van the Red Devils op Omonia Nicosia nog weten niet onder de indruk te zijn van de Braziliaanse vleugelaanvaller. “Hij lijkt een beetje een onetrickpony”, zei Scholes bij BT Sport. “Hij snijdt altijd naar binnen en kiest voor een pass naar de rechtsback of schiet op doel. Je zou denken dat hij zich daarin moet ontwikkelen. Maar hij is pas net begonnen, dat weten we.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Antony er op Cyprus niet in slaagde om zijn stempel op de wedstrijd te drukken, was hij afgelopen zondag wel belangrijk voor United door de belangrijke gelijkmaker tijdens de 1-2 uitzege op Everton voor zijn rekening te nemen. Het leidde er toe dat Scholes zijn eerdere kritiek op de Braziliaanse vleugelaanvaller via Instagram Stories inslikte. “Whoops!”, schrijft de analist bij een foto van Antony die zijn vinger voor zijn mond houdt.

Antony behaalde zondag een prestigieus clubrecord door als eerste Red Devil ooit in al zijn drie eerste Premier League-duels te scoren. Een felle sprint van Antony was Everton-verdediger Vitali Mykolenko te machtig en stelde Martial in staat om een steekbal naar de Braziliaan te versturen. Antony plaatste de bal oog in oog met Jordan Pickford vervolgens koelbloedig in de hoek.

Erik ten Hag gaf maandag tegenover The Athletic aan nog meer te verlangen van Antony bij Manchester United. Hij heeft een goede dribbel, maar hij moet meer variëren in zijn spel”, concludeerde de manager van United, die vindt dat Antony vaker buitenom moet gaan. “Daar moeten we aan werken en dat hebben we in Amsterdam ook al gedaan. Hij kan ook voorzetten geven met zijn rechterbeen. Hij is een jonge speler die we moeten ontwikkelen, maar dat moet hij zelf ook doen.”