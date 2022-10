Gakpo-deal met Leeds op de tocht; aanvaller in verband gebracht met Real

Maandag, 10 oktober 2022 om 17:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:33

Een winterse overstap van Cody Gakpo naar Leeds United lijkt van de baan, zo meldt The Athletic. Volgens de Britse kwaliteitskrant was PSV in de afgelopen weken dicht bij een akkoord met the Whites. Door zijn sterke seizoensstart zou Gakpo een transfer naar Leeds niet langer zien zitten. De 23-jarige aanvaller hoopt naar verluidt op een absolute topclub, waarbij Real Madrid, Arsenal en Manchester United worden genoemd.

Begin september maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano bekend dat Gakpo het hoofddoelwit van Leeds blijft. De verwachting is dat de Engelsen in januari gegarandeerd terugkomen bij de aanvaller van PSV, die op Deadline Day op het allerlaatste moment besloot om in Eindhoven te blijven. Volgens The Athletic naderden Leeds en PSV in de afgelopen weken een akkoord, maar Gakpo zelf zou na een uitstekende seizoensstart inmiddels inzetten op grotere clubs. Hierdoor lijkt een overstap naar de ploeg van manager Jesse March uitgesloten.

De Britse kwaliteitskrant noemt Real Madrid als mogelijke bestemming voor Gakpo, die afgelopen zomer ook in de concrete belangstelling stond van Manchester United. The Red Devils betaalden echter 95 miljoen euro aan Ajax om Antony in te lijven, waarna de interesse in Gakpo bekoelde. Arsenal werd eveneens tijdens de zomerse transferwindow met de Oranje-international in verband gebracht.

In achttien officiële duels was Gakpo dit seizoen al goed voor veertien goals en elf assists. Afgelopen zondag nam hij de Eindhovenaren nog bij de hand door op bezoek bij sc Heerenveen de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen. The Athletic benadrukt dat veel zal afhangen van het WK in Qatar. Indien Gakpo ook op dit podium weet te imponeren, is de kans groot dat topclubs eventueel in januari wel door willen pakken.