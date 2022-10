Opvallende suggestie voor opvolger Schreuder bij Ajax: ‘Hij is mijn kandidaat’

Maandag, 10 oktober 2022 om 16:41 • Wessel Antes • Laatste update: 17:25

Henk Spaan ziet in Mauricio Pochettino de ideale opvolger van Alfred Schreuder, mocht de trainer van Ajax vertrekken bij de Amsterdamse club. Door de mindere fase werd er de afgelopen weken gespeculeerd over een vroegtijdig vertrek van de oefenmeester. Een deel van de fans ging publiekelijk tegen Schreuder in, waardoor Spaan in zijn column in Het Parool speculeert over een mogelijke opvolger.

Spaan geeft aan dat hij het nog vroeg vindt om te speculeren over een nieuwe trainer bij Ajax, maar doet daarna zelf ook een duit in het zakje. “Ik zou niet kiezen voor Peter Bosz, tenzij je Berghuis en Taylor als nieuwe centrale verdedigers ziet”, begint Spaan zijn column, doelend op de aanvallende speelstijl van Bosz. “Ja ja, ik overdrijf, vertel mij wat. De hyperbool is het verdienmodel van de columnist, een métier dat ik sinds augustus 1973 beoefen.”

Vervolgens schakelt Spaan door naar zijn ideale kandidaat om het stokje van Schreuder over te nemen. “Mijn kandidaat is Mauricio Pochettino. Mocht Ajax hem willen benaderen, laat hem dan niet bellen door een ondergeschikte. De man is Argentijn. Dan wordt het tijd dat Van der Sar uit zijn schulp kruipt en zelf de telefoon pakt.” De vijftigjarige Pochettino vertrok begin juli bij Paris Saint-Germain, na wederom een teleurstellend Europees seizoen.

Spaan denkt dat het belangrijk is om iemand met wereldwijde bekendheid te laten bellen, indien Pochettino daadwerkelijk een telefoontje krijgt. “Pochettino voelt zich onmiddellijk gewaardeerd. Desnoods maak je een afspraak in Buenos Aires, of waar deze wereldburger ook woont. Vraag of hij kan leven met Blind als technisch directeur. Zo ja, vastleggen met handdruk. De man is steenrijk, veel meer dan Tadic hoeft hij niet te verdienen.”