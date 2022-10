KNVB luidt de noodklok: voetbalclubs in zwaar weer door hoge energieprijzen

Maar liefst 38% van de Nederlandse amateurverenigingen vreest voor het voortbestaan van de club door de gestegen energieprijzen, zo blijkt uit een enquête van de KNVB. Voor ruim een derde van deze clubs wordt het voortbestaan al binnen een jaar bedreigd. De enquête werd in september onder amateurverenigingen gehouden om de effecten van de hoge energieprijzen in kaart te brengen. De KNVB luidt nu de noodklok en spoort de overheid aan om snel met compensatieplannen te komen.

Niet alleen gezinnen en bedrijven, maar ook Nederlandse amateurverenigingen dreigen vanwege de inflatie in de problemen te komen door de hoge energieprijzen. Uit de enquête komt naar voren dat bijna de helft van de amateurverenigingen een variabel contract heeft, waardoor zij nu al veel hinder ondervinden van de stijgende energieprijzen. Een kwart van de verenigingen ziet hun vaste contract binnen zes maanden aflopen. Hierdoor gaan financiële reserves in rook op. Enkele verenigingen geven te kennen al in de komende drie maanden in de problemen te komen door de inflatie van de energieprijzen.

“Op aandringen van de politiek, NOC*NSF en verschillende sportbonden beraadt de overheid zich op maatregelen. De KNVB is blij dat partijen inzien dat maatregelen hard nodig zijn. Maar de nood is hoog en meer duidelijkheid wordt pas in november verwacht.”, schrijft de de Nederlandse voetbalbond, die vindt dat er naast zorgvuldigheid ook haast geboden is om het omvallen van sportverenigingen te voorkomen. De KNVB hoopt dan ook dat de overheid zo snel mogelijk compensatiemaatregelen neemt er een noodfonds wordt opgericht.

Vanwege de inflatie zijn clubs genoodzaakt om te besparen op energieprijzen. Tachtig procent van van de verenigingen die deelnamen aan de enquête geven aan bezig te zijn met het nemen van alternatieve maatregelen om te kunnen besparen op de energiekosten. De helft van de verenigingen zet in op het verlagen van de temperaturen van de accommodatie (51%) en/of de douches (35%). Ruim een kwart van de verenigingen verhoogt noodgedwongen de contributie (28%).

Het baart de KNVB vooral zorgen dat clubs zich genoodzaakt voelen om de contributie te verhogen. De voetbalbond laat weten dat één op de elf kinderen opgroeit in armoede, waardoor het voor sommige ouders lastig is om de contributie te betalen. De KNVB wil voorkomen dat voetballers vanwege deze reden stoppen. Daarom hebben de ING en de KNVB 'de financieel contactpersoon' op clubs geïntroduceerd.