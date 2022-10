Feyenoord presenteert jaarcijfers: optimisme heerst ondanks verlies

Maandag, 10 oktober 2022 om 16:00 • Wessel Antes

Feyenoord heeft een nettoverlies van 4,5 miljoen euro geleden in het boekjaar 2021/22, zo blijkt uit de jaarcijfers die de Rotterdamse club maandag bekend heeft gemaakt. Toch heerst in De Kuip het optimisme: Feyenoord verwacht voor komend jaar een positief nettoresultaat en de cijfers zijn een stuk beter dan in het boekjaar 2020/21, toen een verlies van zeventien miljoen euro werd gerealiseerd.

Alle grote spelerstransfers werden deze zomer pas na 1 juli gerealiseerd, waardoor het spelersresultaat op tien miljoen euro negatief staat in de jaarcijfers. Feyenoord ontving deze zomer bijna zeventig miljoen euro aan de uitgaande transfers van onder meer Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Marcos Senesi en Fredrik Aursnes. Dat bedrag kan nog oplopen door middel van bonussen. De omzet in Rotterdam steeg door het succes in de Conference League naar 87 miljoen euro, waardoor een bescheiden operationele winst van 1 miljoen euro werd geboekt.

Feyenoord hoopt in de aankomende jaren op sportief vlak nog meer succes te boeken, zo zegt financieel directeur Pieter Smorenburg op de clubwebsite. “Nieuw sportief succes leidt immers weer tot nieuw financieel succes, zo is afgelopen zomer weer eens nadrukkelijk gebleken. Dit uiteraard direct, doordat je meer inkomsten haalt uit de extra wedstrijden, via de premies in de Conference League en groei van de recettes en partnerships in volgende seizoenen.”

Sportief succes heeft ook indirect een positieve werking op de financiën van clubs, zo stelt Smorenburg. “In de vorm van hogere transfersommen. Dankzij de Conference League hebben de club en zeker ook de spelers zich kunnen laten zien op het Europese podium. Wat leidde tot interesse van grote buitenlandse clubs. Die lijn moeten we zien vast te houden.” De uitgaande transfer van Luis Sinisterra naar Leeds United leverde Feyenoord afgelopen zomer een recordopbrengst van 25 miljoen euro op. Dat bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot 30 miljoen euro.