Erik ten Hag ondanks goede start kritisch op wederom trefzekere Antony

Maandag, 10 oktober 2022 om 15:11 • Wessel Antes • Laatste update: 15:15

Erik ten Hag verlangt nog meer van Antony bij Manchester United, zo zegt de manager van the Red Devils in gesprek met The Athletic. Ten Hag vindt dat de 22-jarige Braziliaan moet werken aan de afwisseling van zijn acties. United-legende Paul Scholes noemde Antony vorige week al ‘een beetje een onetrickpony’.

Ten Hag denkt dat Antony een stuk belangrijker kan worden voor United. “We moeten meer van hem verwachten. Hij heeft uitdagingen nodig, daarom is hij naar de Premier League gekomen. Die uitdagingen vindt hij hier. Hij wil met de beste spelers op het veld staan, hij wil de grootste druk ervaren tegen de beste spelers. Daar wordt hij zelf ook beter van.” Antony maakte afgelopen zondag de belangrijke gelijkmaker tijdens de 1-2 uitzege van United op Everton.

Ten Hag is grotendeels tevreden over de start van Antony in Manchester. “In de eerste weken heeft hij doelpunten gemaakt en goede dingen laten zien, maar ik zag ook veel ruimte voor verbetering in zijn spel. Ik was blij om te zien dat hij tot scoren kwam nadat hij vanachter de verdediging kwam. Dat moet hij vaker doen, hij moet goed omgaan met zijn ruimtes”, aldus de Nederlandse manager.

“Hij heeft een goede dribbel, maar hij moet meer variëren in zijn spel”, concludeert Ten Hag, die vindt dat Antony vaker buitenom moet gaan. “Daar moeten we aan werken en dat hebben we in Amsterdam ook al gedaan. Hij kan ook voorzetten geven met zijn rechterbeen. Hij is een jonge speler die we moeten ontwikkelen, maar dat moet hij zelf ook doen.”