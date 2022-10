Oranje moet meteen aan de bak op weg naar het EK van 2024

Maandag, 10 oktober 2022 om 14:43 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:45

Een uitwedstrijd tegen regerend wereldkampioen Frankrijk is de eerste horde voor het Nederlands elftal op weg naar het EK van 2024. Dat blijkt uit het speelschema dat door de UEFA bekend is gemaakt. Op 24 maart 2023 staat meteen de meest lastige uitwedstrijd op het programma. Oranje sluit de kwalificatiereeks op 21 november 2023 af in Gibraltar.

Afgelopen zondag werd Nederland, bij de loting in de Festhalle in Frankfurt, in Groep B gekoppeld aan Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar. Door het bereiken van de Final Four in de Nations League, was Oranje in Pot 1 geplaatst en ontliep het onder andere de andere drie Final Four-finalisten en ook Portugal en België. Doordat Frankrijk in hun Nations League-groep echter niet verder kwam dan een derde plek, werden zij in Pot 2 geplaatst. Op papier waren de Fransen het sterkste Pot 2-land dat Nederland kon loten.

Drie dagen na de openingswedstrijd in en tegen Frankrijk, ontvangt Nederland thuis Gibraltar. De eerste twee landen in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Duitsland. Ook de nummer drie kan, via play-offs, nog kans maken op plaatsing voor de eindronde. Nederland was bij de loting groepshoofd, dit betekende automatisch dat Oranje in een groep van vijf zou belanden.

Aan toekomstig bondscoach Ronald Koeman de taak om zich te plaatsen voor het EK bij onze oosterburen. Hij volgt na het WK in Qatar Louis van Gaal op. Koeman heeft goede herinneringen aan het treffen met les Bleus. In zijn eerste termijn als bondscoach van Nederland won hij, in november 2018, met 2-0 van de Fransen. Georginio Wijnaldum en Memphis Depay waren toen trefzeker. In totaal speelden Nederland en Frankrijk 28 keer tegen elkaar. Nederland won elf keer, de Fransen boekten veertien zeges. Drie keer werd er geremiseerd.

Het volledige programma van Nederland op weg naar Duitsland:

Frankrijk - Nederland (24 maart)

Nederland - Gibraltar (27 maart)

Nederland - Griekenland (7 september)

Ierland - Nederland (10 september)

Nederland - Frankrijk (13 oktober)

Griekenland - Nederland (16 oktober)

Nederland - Ierland (18 november)

Gibraltar - Nederland (21 november)