Unibet: een odd van 3.05 voor de zesde thuisoverwinning van AC Milan

Maandag, 10 oktober 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal

AC Milan en Chelsea treffen elke voor de tweede keer in een week tijd. De Londense club was vorige week op Stamford Bridge duidelijk een maatje te groot voor de Italianen: 3-0. Lukt het Milan dinsdagavond om revanche te nemen in het eigen San Siro? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de boeiende ontmoeting in de Champions League.

Milan werd afgelopen woensdag helemaal niet weggespeeld door Chelsea, maar desondanks verliet men Londen met een gevoelige nederlaag. Het was echter niet de start van een slechte reeks van de regerend landskampioen, want zaterdag werd thuis met 2-0 gewonnen van Juventus. Het elftal van trainer Stefano Pioli staat met de huidige vierde plaats in de Serie A slechts drie punten achter koploper Napoli, vorige week nog met 1-6 te sterk voor het onthutsend zwakke Ajax. Milan presteert in het San Siro sowieso uitstekend, want van de zes thuisduels tot dusver werden er vijf gewonnen.

Zie jij AC Milan thuis wel winnen van Chelsea? De quotering hiervoor staat op 3.05!

Chelsea lijkt te zijn opgeleefd onder de in september aangestelde Graham Potter. The Blues wisten de laatste drie wedstrijden in de Premier League en Champions League namelijk winnend af te sluiten. Afgelopen zaterdag werd op eigen veld laagvlieger Wolverhampton Wanderers op een 3-0 nederlaag getrakteerd. Chelsea is hierdoor opgeklommen naar de vierde plaats in de Engelse rangschikking.

Denk jij dat Chelsea ook in het San Siro wint van AC Milan? De quotering voor een uitoverwinning staat op 2.48!

Voor Armando Broja was de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton er een om nooit meer te vergeten. De voormalig huurling van Vitesse scoorde als invaller namelijk voor het eerst in een duel in de hoofdmacht van Chelsea. De fysiek sterke aanvaller had daar tien wedstrijden voor nodig. De kans is groot dat Broja ook in Milaan op de bank begint en dat Potter voorin kiest voor Kai Havertz of Pierre-Emerick Aubameyang. Bij Milan zijn alle ogen weer gericht op de in vorm verkerende Rafael Leão. De clash in de Champions League begint dinsdagavond om 21.00 uur.

Zie Armando Broja ook scoren in de Champions League? Check hier de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!