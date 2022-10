‘Hun plan sprak mij gewoon meer aan dan het verhaal van Ajax’

Maandag, 10 oktober 2022 om 13:30 • Wessel Antes • Laatste update: 13:45

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Julian Rijkhoff, die in januari 2021 de veelbesproken overstap maakte van Ajax naar Borussia Dortmund. Deze zomer trainde de zeventienjarige goaltjesdief uit Purmerend voor het eerst mee bij de hoofdmacht van BVB.

Door Wessel Antes

Al bij de kabouters van FC Purmerend werd duidelijk dat Rijkhoff een echte spits is. Waar de rechtspoot inmiddels wekelijks het net weet te vinden voor Dortmund Onder 19, kreeg hij bij zijn lokale amateurclub extra regels opgelegd. “Ze kwamen er al vrij snel achter dat ik wat kon met de bal. Daardoor kreeg ik extra opdrachten en mocht ik bijvoorbeeld niet meer scoren tijdens een partijtje. Ik ging redelijk snel naar de F14, een jaar later naar de F4 en toen belandde ik in de F1. Het was echt een leuke tijd. Ook omdat ik toen samenspeelde met mijn huidige beste vrienden, Bas en Trystan. Met hun deel ik nog steeds alles.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als kleine jongen was Rijkhoff groot fan van Ajax. Iets dat echt in de familie zit, want zijn opa had 34 jaar lang een seizoenkaart bij de Amsterdamse club. “Zelf ging ik vooral naar het stadion vanaf het moment dat ik zelf bij Ajax speelde. Toen kreeg ik een seizoenkaart van de club en ging ik vaak met mijn vader. Wie mijn favoriete spelers waren? Lasse Schöne vond ik goed, maar naar Viktor Fischer keek ik ook graag. Van de Nederlandse spelers kan ik mij vooral Ricardo van Rhijn herinneren, omdat hij uit de eigen jeugd kwam.”

Rijkhoff weet nog goed dat er een brief van Ajax op de mat viel toen hij zeven jaar oud was. “Eerlijk gezegd dachten we dat het weer een reclameboekje was. Toen we de brief uiteindelijk openden bleek het een uitnodiging te zijn. Vanaf dat moment heb ik een jaar lang stage gelopen bij Ajax, in totaal vijf rondes en een eindtoernooi, waarna ik officieel bij de club mocht komen spelen. Dat is natuurlijk een jongensdroom als je in de buurt van Amsterdam opgegroeid bent.”

Bij Ajax ontwikkelde Rijkhoff zich razendsnel tot een van de grootste talenten van zijn lichting. Een getalenteerde groep jongens met namen als Gabriel Misehouy en Silvano Vos. “Vooral het jaar in de Onder 13 staat mij nog goed bij. Toen ging ik voor het eerst in mijn leven op een groot veld voetballen, wat voelde als het echte voetbal. Destijds wonnen we vrijwel alles en hadden we een leuk team met een fantastische technische staf. Ook de buitenlandse toernooien in Frankrijk en Spanje zullen mij altijd bijblijven. Met Gabriel en Silvano heb ik nog steeds contact. Ook Roy (Steur, red.) spreek ik nog veel, maar hij keept inmiddels bij Bayer Leverkusen.”

Rijkhoff werd als jeugdspeler gezien als een van de grootste talenten van Ajax

Rijkhoff had altijd in zijn gedachten dat hij bij Ajax, zijn club, zou doorbreken in het profvoetbal. Een toernooi in het Spaanse San Pedro Del Pinatar veranderde alles. “Dat was een geweldig toernooi waarop ik mezelf echt liet zien. Een paar maanden later kwam mijn zaakwaarnemer Richard Stricker (Euro Soccer Advice) naar mij toe om te vertellen dat er interesse was vanuit Duitsland. Toen zijn mijn ouders eerst, zonder iets te vertellen, naar Dortmund gegaan om kennis te maken. Ik bleef thuis met mijn zusje en toen ze terugkwamen kreeg ik het prachtige gele shirt in mijn handen gedrukt.”

“Eerst dacht ik dat het gewoon een leuk souvenirtje was”, gaat Rijkhoff verder. “Maar toen vertelde mijn moeder dat Dortmund echt interesse had. Op dat moment moest ik een traantje wegpinken, want dat is niet iets dat iedereen meemaakt op zijn vijftiende. Zo’n grote club, terwijl ik eigenlijk alleen had nagedacht over spelen voor Ajax. Als zo’n kans op je pad komt, ga je altijd twijfelen. Mijn zestiende verjaardag kwam ook steeds dichterbij.”

Net als Dortmund deed Ajax een aanbieding aan Rijkhoff. “Dan is het heel veel nadenken, luisteren naar de verschillende plannen en de voordelen van beide clubs tegen elkaar afwegen. Waar voel je jezelf het fijnst bij? Uiteindelijk heb ik in december tegen mijn ouders verteld dat ik voor Dortmund wilde gaan spelen. Gewoon omdat ik zelf wakker werd met dat gevoel. Mijn zaakwaarnemer en ouders hebben geen invloed gehad op die keuze. Mijn ouders staan altijd achter me en zouden me nooit dwingen, daar ben ik hun heel dankbaar voor.”

En zo vertrok Rijkhoff op zestienjarige leeftijd van Ajax naar Dortmund. Een stap die op social media en door clublegendes als Marco van Basten en Sjaak Swart niet begrepen werd. “Dat was natuurlijk wel bizar om mee te maken. Zelf had ik niet verwacht dat het zo groot in de media zou komen. Van een afstand is het natuurlijk makkelijk om een mening te vormen, maar gelukkig heb ik al op jonge leeftijd een dikke huid opgebouwd. Ik heb gewoon gekozen voor een traject waarin ik zelf geloof. Iedereen mag een mening hebben, maar het plan van Borussia Dortmund sprak mij gewoon meer aan dan het verhaal bij Ajax. Ook dit traject brengt moeilijkheden met zich mee, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”

Die complicaties ondervond Rijkhoff al direct bij aankomst in Duitsland, in januari 2021. Wereldwijd heerste het coronavirus en de Duitse regels waren een stuk strenger dan in Nederland. “In het begin was het best wel zwaar, als ik eerlijk ben. Ik kwam natuurlijk niet in een hele gunstige periode. Ik wil niet zeggen dat het een valse start was, maar het was wel lastig. Mijn ouders konden vanwege het testen niet telkens heen en weer om mij te helpen met mijn kamer hier.”

Ook moest Rijkhoff wennen aan het spreken van Engels en Duits. Inmiddels beheerst hij beide talen goed. “Dat was aan het begin wel even moeilijk. Toen raakte ik in maart ook nog geblesseerd, waardoor ik er drie maanden uit lag. Dat was een moeilijke periode, waaruit ik wel veel positiviteit heb kunnen meenemen. Ik waardeer mijn leven nu een stuk meer en besef hoe blij ik mag zijn met het feit dat ik fit en gezond ben. Ik heb veel kunnen nadenken in die periode en een hoop geleerd op mentaal vlak.”

Rijkhoff weet bij Dortmund Onder 19 wekelijks het net te vinden

Inmiddels zit Rijkhoff helemaal op zijn plek in Duitsland. “Ik woon in een soort internaat. Een appartementencomplex waar ik met spelers van Dortmund zit. Iedereen is hier tussen de veertien en achttien jaar oud. Ik kan mezelf hier volledig op het voetbal focussen. Ik heb mijn eigen kamer en verder zijn er meerdere koks die twee keer per dag warm eten koken. Ook in de ochtend kan ik ontbijt krijgen, dus alles is geregeld. Ik moet alleen mijn eigen kamer schoonhouden, maar dat lukt mij wel omdat ik erg perfectionistisch ben, haha. Ook het doen van mijn eigen was had ik al snel onder de knie.”

Al snel wist Rijkhoff vrienden te maken in zijn nieuwe wooncomplex. Zo bouwde hij een hechte band op met Jamie Bynoe-Gittens, een jongen uit Londen die een half jaar eerder was overgekomen van Manchester City. Rijkhoff zag toen hij arriveerde dat ook Bynoe-Gittens nog zoekende was. “Na een aantal weken ben ik op hem afgestapt en sindsdien deden we alles samen. Op een gegeven moment kreeg hij ook een kamer naast mij hier in het complex. Toen hebben we samen veel vrije tijd doorgebracht. Eten, chillen, voetbal kijken en gamen. We hebben veel aan elkaar gehad in die beginperiode.”

Bynoe-Gittens heeft inmiddels al negen officiële wedstrijden voor Dortmund gespeeld en is voltallig lid van de hoofdmacht van de Duitse topclub. Ook heeft de achttienjarige Engelsman het appartementencomplex achter zich gelaten. “Hij is nu ongeveer een maand weg en heeft een eigen appartement, maar ik spreek hem nog vaak en ben altijd welkom bij hem. Jamie is een lieve en vrolijke jongen, maar daarbuiten ook een vreselijk goede voetballer. Op de training deed hij dingen die ik nog nooit had gezien. Ik weet zeker dat hij het ver gaat schoppen!”

Zelf is Rijkhoff, die in januari achttien wordt, nog niet bezig met een eigen appartement. “Dat is nu nog niet handig, want ik heb geen rijbewijs en ben nog minderjarig. Het schiet ook niet op om iedere ochtend met de taxi naar de club te komen, of afhankelijk te zijn van teamgenoten. Ik wil eerst mijn rijbewijs halen en ga dan kijken naar een appartement. Dat heeft geen haast, want ik zit hier goed.”

Op voetballend vlak moest Rijkhoff zich ook aanpassen. “Dortmund heeft natuurlijk een andere speelstijl dan Ajax. Sowieso zijn de verschillen tussen Duitsland en Nederland groot. Bij Ajax draait het naast winnen ook om goed voetbal. In Dortmund wordt hard werken enorm gewaardeerd. Je moet hier echt strijden, want ook de kleinere tegenstanders klappen anders over je heen. Ik moest een stuk meer gaan lopen en werd feller gecoacht vanaf de zijkant. Inmiddels ben ik dat gewend en heeft deze stap mij veel gebracht. Als voetballer, maar ook als mens.”

Rijkhoff wil zich op het veld altijd opstellen als een leidersfiguur

Rijkhoff speelde sinds zijn overstap al 44 wedstrijden voor Dortmund Onder 19, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en zeven assists. De Duitse club vond het belangrijk dat Rijkhoff zijn eigen speelstijl bleef toepassen bij BVB. “Ik ben een moderne spits die zichzelf af en toe moet laten zakken om mee te voetballen. Ik ben slim in de ruimtes en weet hoe ik dat op de juiste manier kan inzetten.”

Gevraagd naar de belangrijkste les die Rijkhoff heeft geleerd sinds zijn transfer, hoeft hij niet lang na te denken. “Investeringen buiten het veld hebben invloed op de prestaties die op het veld geleverd worden. Daarom moet je jezelf niet alleen binnen de witte lijnen ontwikkelen. Discipline hebben in de gym, het herstel of hoe je met mensen omgaat. Alles heeft invloed. Dat is iets dat ik echt bij Dortmund heb geleerd. Op mentaal vlak ben ik een stuk sterker geworden hier.”

Sinds zijn transfer heeft Rijkhoff niet alleen keihard aan zichzelf gewerkt, maar ook genoten. Zo stond hij vorig jaar plotseling oog in oog met Erling Braut Haaland, het fenomeen dat inmiddels de doelpunten aan elkaar rijgt in Manchester. Rijkhoff wordt vanwege zijn uiterlijk vaak vergeleken met de Noorse spits. “Qua type speler ben ik totaal anders, maar qua uiterlijk snap ik wel dat mensen bepaalde kenmerken van ons met elkaar vergelijken. Zelf vind ik het wel meevallen. Maar we zijn natuurlijk allebei spits, blond en speelden tegelijkertijd bij Dortmund.”

“Eerst was het plan dat ik hem uitgebreid zou gaan spreken”, zegt Rijkhoff over Haaland. “Helaas was dat vanwege corona moeilijk te regelen. Toen ik hem vroeg om die foto was hij wel hartstikke aardig. De huidige hoofdtrainer (Edin Terzic, red.) stond er toen naast en vertelde hem dat ik had gescoord tegen Besiktas in de Youth League. Haaland feliciteerde mij toen en moest lachen. We waren allebei moe, maar toch nam hij even de tijd. Dat is natuurlijk een geweldige herinnering en die foto zal ik altijd bewaren.”

Hoewel Haaland al vertrokken was, kwam voor Rijkhoff deze zomer een nieuwe droom uit: meetrainen bij de hoofdmacht van Dortmund. Zo stond hij ineens op het veld met namen als Mats Hummels, Marco Reus, Donyell Malen, Youssoufa Moukoko, Marius Wolff en Mahmoud Dahoud. “Niet de hele selectie was al terug van vakantie, maar een groot deel wel. Een speler als Mats Hummels, die man was al profvoetballer toen ik nog niet bestond! Normaal speelde ik tegen hem op FIFA of kwam hij voorbij in Ultimate Team, maar nu speelde ik duels tegen hem op de training. Dat zijn ervaringen die ik voor altijd meeneem.”

Rijkhoff mocht als invaller zelfs zijn officieuze debuut maken voor Dortmund in een oefenwedstrijd tegen Luner SV (1-3 winst). Vier dagen later kreeg hij in de oefenwedstrijd tegen Dynamo Dresden (0-2 winst) opnieuw minuten. Het hoogtepunt van zijn Duitse avontuur tot nu toe. “Het is gewoon al mooi om te zien hoe alles geregeld is. De fans staan bij ieder vliegveld op je te wachten en willen met je op de foto. Alles is groot bij deze club. Nu heb ik ervan mogen proeven en is het aan mij om ervoor te zorgen dat ik daar kom.”

Eind september was de naam van Rijkhoff te vinden in een lijst met de zestig grootste talenten volgens The Guardian. Samen met jeugdvriend Misehouy en Feyenoorder Mike Kleijn vertegenwoordigde de spits de Nederlandse eer. Rijkhoff hoopt zich in de komende jaren te ontwikkelen van talent tot volwaardig profvoetballer, al draait niet alles om de balsport volgens de jonge aanvalsleider.

“Ik wil mezelf ontwikkelen als mens. Zowel binnen als buiten het veld. Ik merk dat ik sinds mijn stap naar Dortmund op de goede weg ben, maar er is altijd ruimte voor verbetering”, aldus Rijkhoff. “Dit avontuur heeft mij al veel gebracht en ik hoop dat ik hier kan slagen bij Dortmund. Waar ik over vijf jaar ben? Dat weet ik niet, als ik als profvoetballer maar gelukkig ben en de juiste mensen om mij heen heb. Gezond zijn is het allerbelangrijkste.”