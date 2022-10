‘Als hoofdverantwoordelijke van de staf had Schreuder moeten ingrijpen’

Maandag, 10 oktober 2022 om 12:39 • Wessel Antes • Laatste update: 12:42

Valentijn Driessen heeft zich dit weekend verbaasd over het gedrag van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, zo schrijft de journalist van De Telegraaf in zijn column in de ochtendkrant. Driessen is van mening dat Alfred Schreuder als hoofdverantwoordelijke van de technische staf had moeten ingrijpen, en de Serviër op zijn plek had moeten zetten.

Tadic gaat na zijn spelersloopbaan in Amsterdam bij Ajax beginnen aan zijn trainerscarrière. Driessen denkt al te weten wat voor trainer de linkspoot gaat worden. “Mocht de 33-jarige Serviër het schoppen tot hoofdtrainer, dan kan hij zich zomaar ontwikkelen tot een tweede Diego Simeone. Misschien niet direct qua resultaat, maar zeker qua waanzinnig gedrag langs de lijn”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

Driessen zag Tadic zich na zijn wissel tegen FC Volendam (2-4 winst) als een ‘idioot’ gedragen langs de lijn. “De introverte Ajax-hoofdcoach Alfred Schreuder werd totaal overschaduwd door z’n aanvoerder. Evenals de assistenten Michael Reiziger en Matthias Kaltenbach.” Van Kaltenbach lijkt Driessen overigens nog niet echt onder de indruk te zijn. “De Duitser is door Schreuder ten faveure van Winston Bogarde toegevoegd aan de staf omdat hij lekkere pass-en-trapoefeningen heeft.”

Tadic had dit verantwoordelijke gedrag in de thuiswedstrijd tegen Napoli (1-6 nederlaag) moeten laten zien, zo meldt Driessen. “Toen vergat Schreuder zijn captain te wisselen omdat hij totaal niet in de wedstrijd zat. Op zijn beurt verloor de superervaren Tadic z’n hoofd, kreeg rood en liet z’n team daarmee in de steek.” Tegen Volendam had Schreuder zijn aanvoerder dan weer op zijn plek moeten zetten. “Als hoofdverantwoordelijke van de technische staf had Schreuder moeten ingrijpen. Tadic is en blijft speler.”

Dat liet de hoofdtrainer echter afweten, zo concludeert Driessen, die de reden daarvan denkt te weten. “Schreuder, die dezelfde manager heeft als Tadic, durft zijn aanvoerder gewoon niet op zijn plaats te zetten. Misschien omdat hij mede door Tadic is geholpen aan de trainersstoel bij Ajax. Schreuder stelt zich gewoon veel te afhankelijk op van de Serviër. Het hele seizoen al. Hij laadt daarmee de verdenking op zich dat hij ondergeschikt is aan Tadic.”