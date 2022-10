Hartaandoening dwingt ploeggenoot van Joël Veltman tot voetbalpensioen

Maandag, 10 oktober 2022 om 13:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:06

Vanwege een erfelijke hartaandoening moet Enock Mwepu op 24-jarige leeftijd stoppen met voetballen. Dat heeft zijn club Brighton & Hove Albion bekendgemaakt. Tijdens de afgelopen interlandperiode werd de Zambiaan ziek en na medische tests kwam de hartaandoening aan het licht bij de ploeggenoot van Joël Veltman.

De middenvelder verhuisde in de zomer van 2021 van Red Bull Salzburg naar Engeland en speelde tot nu toe 27 wedstrijden voor the Seagulls, waarin hij drie keer scoorde. Tijdens een vlucht om zich te melden bij het Zambiaanse nationale team werd Mwepu ziek. Hij bracht enige tijd door in het ziekenhuis voordat hij terugkeerde naar Brighton, waar hij harttesten onderging.

"He stood strong to follow his dream of playing football at the highest level, and by the grace of God he lived his dream by reaching the Premier League." ?? A statement from @EnockMwepu45. ?? — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022

Uit de tests bleek dat Mwepu lijdt aan een erfelijke hartaandoening die zich meestal pas op latere leeftijd manifesteert. De aandoening komt niet altijd aan het licht bij reguliere hartonderzoeken. Omdat sporten de toestand kan verergeren, moest Mwepu de moeilijke beslissing nemen om zijn professionele voetbalcarrière te beëindigen.

Mwepu kwam ook met een eigen verklaring. Hierin bedankte hij degenen die hem hielpen zijn droom te verwezenlijken: “Een jongen uit een kleine Zambiaanse gemeente genaamd Chambishi heeft nieuws. Hij volgde zijn droom om op het hoogste niveau te voetballen, en dankzij de genade van God heeft hij zijn droom waargemaakt en de Premier League bereikt. Sommige dromen komen echter tot een einde, dus het is met droefheid dat ik mijn kicksen aan de wilgen hang na het medisch advies dat ik heb gekregen”, zo luidde zijn boodschap. Dat de middenvelder moet stoppen met spelen betekent niet dat hij het voetbal vaarwel zegt. “Dit is echter niet het einde van mijn betrokkenheid bij voetbal, ik ben van plan om in zekere mate in het voetbal actief te blijven,” zo klonk hij strijdbaar.

Op de website van de club reageerde Brighton-voorzitter Tony Bloom geschokt. “We zijn allemaal kapot van het nieuws over Enock. Hij en zijn familie hebben een paar traumatische weken achter de rug. Hoewel wij heel blij zijn dat hij die periode heeft doorstaan, zijn we bedroefd dat zo’n veelbelovende carrière op zo'n jonge leeftijd wordt afgebroken. Als club zullen we hem alle liefde, hulp en steun geven op weg naar een volledig herstel. En ook daarna, als hij

beslissingen moet nemen over de volgende stappen in zijn leven.”

Ook Brighton-trainer Roberto De Zerbi reageerde op het droevige nieuws. “Het spijt mij heel erg voor Enock. Toen ik hier aan het werk ging en de selectie bekeek, was hij een speler die mij enorm kon bekoren. Ik keek ernaar uit om met hem samen te werken. We zullen er alles aan doen om hem te helpen.”