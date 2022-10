Het Nederlandse trio dat in zes jaar tijd viermaal de Ballon d'Or won

De voetbalhistorie is er een waar al eeuwenlang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Met in deze editie: het trio Nederlandse Ballon d'Or-winnaars dat op slechts zestig kilometer van elkaar opgroeide.

In 1986 redde toenmalig mediamagnaat Silvio Berlusconi AC Milan van het faillissement. De kersverse clubeigenaar stelde dat jaar de nog onervaren trainer Arrigo Sacchi aan. . Sacchi was groot fan van het Nederlandse voetbal en haalde voor een recordbedrag van vijftien miljoen gulden Ruud Gullit naar de modestad. Even daarna verkaste ook Marco van Basten naar Milaan. Met het Nederlandse duo wisten de Milanezen meteen de landstitel te veroveren. AC Milan versloeg dat jaar regerend landskampioen Napoli met 3-2; San Marco maakte de winnende treffer.

Na het gewonnen EK van '88 werden 'De drie van Milaan' gecompleteerd door het binnenhalen van Frank Rijkaard. Met Van Basten in de spits, Gullit als spelmaker en Rijkaard voor een verdediging met onder anderen Franco Baresi en Paolo Maldini werd twee keer op rij de Europa Cup 1 behaald. Zowel de halve finale als de eindstrijd was een makkelijke prooi voor i Rossoneri. Eerst waren ze met 5-0 te sterk voor het Real Madrid van Leo Beenhakker, daarna werd Steaua Boekarest met 4-0 verslagen. Gullit én Van Basten waren in deze finale allebei twee keer trefzeker. Het jaar erop haalden de Italianen wederom de finale van de Europa Cup 1. Dit keer was het Rijkaard die na een assist van Van Basten het winnende doelpunt maakte tegen Benfica.

In totaal wisten het trio Nederlanders drie landstitels en tweemaal de Europa Cup 1 te winnen. Ook won in zes jaar tijd vier keer een 'Milanese' Nederlander de Ballon d'Or. Van Basten wist de prijs te winnen in ’88, ’89 en ’92. Gullit mocht de Ballon d’Or in ‘87 mee naar huis nemen, een jaar voor de eerste van zijn collega. Van Basten moest twee jaar na zijn derde gouden bal noosgedwongen stoppen met voetballen, nadat hij voor de zoveelste zwaar geblesseerd was geraakt. Toen had Rijkaard al gekozen voor een terugkeer naar zijn jeugdliefde Ajax, waar hij nogmaals de Europa Cup 1 zou winnen. Gullit was onder nieuwe trainer Fabio Capello niet meer onomstreden en vertrok in ‘93 naar Sampdoria, waar hij de Italiaanse beker zou winnen.