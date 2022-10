Knoop wordt doorgehakt voor Van Gaal: ‘Van huiswijn niet de beste wijn maken'

Maandag, 10 oktober 2022 om 11:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:46

De analisten bij Studio Voetbal zijn het erover eens: Jasper Cillessen moet komend WK onder de lat staan bij het Nederlands elftal. Na de voorbije interlandperiode opperden velen Remko Pasveer als eerste keus, maar de doelman van Ajax ging afgelopen week zowel tegen Napoli (1-6 verlies) als tegen FC Volendam (2-4 winst) opzichtig in de fout. Pierre van Hooijdonk was al niet overtuigd van Pasveer en probeert zondag dan ook zijn gram te halen.

Pasveer ging in het duel in Volendam opzichtig in de fout bij de 1-3. Dat was de tweede flater voor de routinier in minder dan een week tijd: ook tegen Napoli ging hij al de mist in. "Het zag er wel heel zwak uit", erkent Leonne Stentler bij Studio Voetbal.. De oud-voetbalster is het eens met de stelling dat Pasveer zichzelf een hak heeft gezet wat betreft een eventuele WK-selectie. "Hij maakt deze week absoluut twee hele slechte beurten. Dat kan zeker gevolgen hebben."

?? @fcvolendam doet wat terug! Remko Pasveer ziet er niet goed uit bij de 1-3 ??#volaja pic.twitter.com/wLba2Ptzjk — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2022

Van Hooijdonk maakt gebruik van het moment om zijn gelijk te halen. "Ik heb mijn mening al wel eens vaker over Pasveer gegeven. Ik ben geen fan, en in deze week is wel duidelijk geworden dat Pasveer de Pasveer is die hij altijd was. Het is een prima keeper, maar we moeten niet ineens van huiswijn de allerbeste wijn gaan maken. Mijn collega in Esbjerg denkt daar iets anders over", doelt Van Hooijdonk op Rafael van der Vaart, die zich afgelopen interlandperiode wél hard maakte voor een basisplaats voor Pasveer komend WK.

Ibrahim Afellay denkt echter dat Cillessen de strijd toch gaat winnen. "Wat in zijn voordeel spreekt is dat hij al toernooi-ervaring heeft. Pasveer heeft vorig seizoen en ook dit seizoen hele goede periodes gehad, maar je kan in een week tijd heel veel verspelen. Dan valt iedereen over je heen, al helemaal als er nog geen keuzes gemaakt zijn. Zo opportunistisch is de voetballerij ook. Maar als je op dit moment naar de situatie kijkt denk ik wel dat Cillessen eerste keeper zal zijn op het WK", aldus de oud-middenvelder.