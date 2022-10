Arnold Bruggink ziet sterkhouder PSV door het ijs zakken in Heerenveen

Maandag, 10 oktober 2022 om 12:38 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:45

Arnold Bruggink en Kenneth Perez zijn teleurgesteld in het spel van Ibrahim Sangaré. In de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen speelde de Ivoriaan onder zijn niveau, zo vonden beide analisten. “Met name vandaag in de eerste helft vind ik dat een speler als Sangaré gewoon te weinig brengt”, zo klonk het bij Dit was het Weekend.

Jan Joost van Gangelen benoemde dat Sangaré een speler is die door iedereen in de gaten wordt gehouden. “Waar gaat de beste man heen? Zou hij naar Engeland gaan?” Perez kwam meteen met grote bedragen aanzetten. “Ja, voor 20, 30, 40, 50, 60 miljoen!” Volgens Van Gangelen waren dat wel de bedragen die werden genoemd, maar hij stipte ook de wisselvalligheid van de Ivoriaan aan.

Bruggink ging daar op in en vond dat Sangaré tegen de Friezen te weinig bracht. “Hij komt nu wel in een fase waarin hij een elftal mee moet nemen. Met name in de eerste helft tegen Heerenveen vind ik het, voor een speler als Sangaré, gewoon te weinig. Of het nou concentratie is of niet, maar hij laat het echt allemaal gebeuren. Hij begon slecht aan de wedstrijd, allemaal van die halve dingen, ziekenhuisballen naar medespelers. Zo van: ja kijk maar wat je met de bal doet.”

In de studio van ESPN kwamen enkele matige passes van de Ivoriaan voorbij en vooral Bruggink kwam met de nodige kritiek. “Na een slechte bal loopt het, gelukkig voor hem, met een sisser af. Vervolgens krijgt hij de bal weer terug en dan speelt hij Armando Obispo veel te kort in. Dat is dan een balletje over een meter of twee! Obispo denkt ook: Ja eh, wat moet ik hiermee, dus die peert die bal het veld uit. En zo had Sangaré heel veel van die dingen.” Ook verkeerde keuzes aan de bal werden door Bruggink aangestipt. “Hier in een aanval moet hij een steekpass geven op Ismael Saibari, omdat je dan een overtalsituatie kunt krijgen.” Sangaré kreeg in dit geval bijval van Perez. “Ja sorry hoor, maar dat is echt veel teveel gevraagd van hem, dat is echt too much.”

Sangaré herpakte zich wel in de tweede helft. “Dan gaat hij simpele dingen doen en met name de ballen vooruit werden veel beter, waardoor hij eigenlijk mensen vrij gaat spelen en daardoor kun je simpeler doorvoetballen”, aldus Bruggink. Dat de middenvelder wel flegmatiek overkomt, vond Van Gangelen wel opvallend. De presentator gebruikte het woord 'janboerenfluitjes'. Bruggink beaamde dat. “Ja, net als tegen SC Cambuur, toen deed hij ook niks. Als Sangaré naar Engeland wil, dan moet hij PSV ook echt mee kunnen gaan nemen. Zeker met het oog op de positie waar hij speelt.”

Perez benoemde nog een ander probleem van de Ivoriaan. “Hij kan totaal niet communiceren heb ik begrepen, hij spreekt geen enkele taal behalve Frans. Nou en dat spreken de meesten niet bij PSV, dat is dan wel een minder iets, dat maakt het wel moeilijker dan.” Bij een toekomstige transfer kan dit voor problemen zorgen, dacht ook Bruggink. “Ja hij wil toch naar Engeland? Of wil hij niet door?”