‘Matig’ optreden stelt Slot voor dilemma: ‘Wel fair om hem even te laten staan’

Maandag, 10 oktober 2022 om 11:17 • Wessel Antes • Laatste update: 11:31

Santiago Giménez maakte zondagmiddag tegen FC Twente (2-0 winst) zijn eerste minuten als basisspeler bij Feyenoord. De 21-jarige Mexicaan kreeg een aantal grote kansen om een doelpunt te maken, maar slaagde er niet in om Twente-doelman Lars Unnerstall te verschalken. Journalist Dennis van Eersel vindt echter wel dat Giménez moet blijven staan in de punt van de aanval.

Van Eersel stelt in de FC Rijnmond Podcast dat het wel zo eerlijk is om Giménez nu ook een langere periode de kans te geven. “Danilo heeft een tijdje de kans gehad, dus dan vind ik het wel fair dat je Giménez ook even laat staan. Feyenoord gaat ook tegenstanders krijgen die geen keeper hebben met de kwaliteiten van Unnerstall. Want je kunt kritisch kijken naar Giménez, maar kunt ook zeggen dat Unnerstall een hele goede wedstrijd keepte.''

Van Eersel vindt echter wel dat het bij Giménez beter moet. “Zeker met zijn kwaliteiten die we in zijn korte tijd bij Feyenoord ook al hebben gezien. Hij staat bekend als een killer die van een halve kans een goal kan maken. Vandaag kreeg hij een paar dubbele kansen, maar die scoorde hij dan niet.” Giménez was in zijn eerste tien wedstrijden voor Feyenoord goed voor vijf treffers en gaf daarnaast een assist.

Voormalig Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi was zondagmiddag na afloop van de wedstrijd een stuk kritischer op Giménez. “Spitsen worden niet echt meer afgerekend op hun spel, maar op hun goals. Dat liet hij vandaag na. Hij kreeg een paar honderd procent kansen en die moet hij gewoon afmaken. Dat gebeurt niet en daar wordt hij op afgerekend. Hij kan terugkijken op een matige middag." Donderdagavond komt Feyenoord alweer in actie in de Europa League. De Rotterdammers nemen het om 18.45 uur in De Kuip op tegen FC Midtjylland.