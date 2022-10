Mourinho brengt slecht WK-nieuws na opvallend penaltymoment Dybala

Maandag, 10 oktober 2022 om 10:45 • Wessel Antes • Laatste update: 11:28

José Mourinho denkt niet dat Paulo Dybala actief gaat zijn op het WK in Qatar, zo meldde de Portugese oefenmeester zondagavond op een persconferentie na de 2-1 zege van AS Roma op US Lecce. De 34-voudig international van Argentinië raakte vlak na rust geblesseerd tijdens het nemen van een strafschop en werd vrijwel direct vervangen door Nemanja Matic.

In de 48ste minuut kreeg Roma een strafschop, die door Dybala benut werd. De 28-jarige Argentijn liep bij het nemen van de penalty echter wel een dijbeenblessure op. Tijdens de persconferentie na afloop van de Romeinse zege bracht Mourinho een verontrustende update over de Argentijnse sterspeler. “Het ziet er slecht uit voor hem, heel slecht. Ik ben geen dokter, maar met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan, en als ik met Paulo praat, dan is het onwaarschijnlijk dat we Dybala dit jaar nog in actie gaan zien.”

Dybala zet Roma vanaf de stip weer op voorsprong: 2-1 ?? De Argentijn blesseert zichzelf wel bij het nemen en moet zelfs gewisseld worden ????#ZiggoSport #SerieA #RomaLecce pic.twitter.com/JPuCVunO8g — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 9, 2022

Slecht nieuws voor Dybala en bondscoach Lionel Scaloni. De Argentijnen spelen tijdens het WK in Groep C en gaan het opnemen tegen Mexico, Polen en Saudi-Arabië. Dybala speelde zijn laatste interland voor la Albiceleste in juni van dit jaar, toen Italië op Wembley met 0-3 verslagen werd. Dybala was toen vlak voor tijd invaller en kwam in de ploeg voor Villarreal-middenvelder Giovani Lo Celso.

Dybala lijkt dus een streep te moeten zetten door zijn tweede wereldkampioenschap met de Argentijnse ploeg. Tijdens het WK van 2018 in Rusland kwam de aanvaller slechts 22 speelminuten in actie tegen Kroatië. In de 34 interlands die Dybala speelde voor Argentinië was hij drie keer trefzeker. Ook gaf de smaakmaker zes assists.