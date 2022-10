Alle hens aan dek voor Ajax: Napoli krijgt nieuws uit ziekenboeg

Maandag, 10 oktober 2022 om 10:22 • Tom Rofekamp

Luciano Spalletti kan woensdag tegen Ajax weer een beroep doen op Victor Osimhen, aldus La Repubblica. De topschutter van Napoli is voldoende hersteld van een hamstringblessure, die hem sinds begin september aan de kant hield. Het goede nieuws voor Spalletti heeft echter wel een minder rooskleurige tegenhanger: de zondag geblesseerd uitgevallen Amir Rrahmani is nog een twijfelgeval.

Osimhen liep tijdens de Champions League-zege op Liverpool (4-1) zijn blessure op, waardoor hij de afgelopen vier Serie A-wedstrijden én het heenduel tegen Ajax moest toekijken. Tegen de Amsterdammers werd hij niet gemist, maar de Nigeriaan is doorgaans een belangrijke speler in het elftal van Spalletti. Vorig seizoen werd Osimhen clubtopscorer met achttien goals in 32 wedstrijden over alle competities. Deze jaargang staat de teller vooralsnog op twee uit zes.

Komende woensdag lonkt dus zijn rentree. Of Rrahmani dan in actie kan komen is hoogstens onzeker. De Kosovaar, die ook afgelopen week in de Johan Cruijff ArenA basisspeler was, viel in de slotfase van het duel met Cremonese (1-4 winst) geblesseerd uit met een dijbeenkwetsuur. Voor het overige kende Napoli een prima generale in Lombardije. Gli Azzurri kwamen een treffer van Cyriel Dessers te boven en bonden Cremonese uiteindelijk met 1-4 aan de zegekar. Daardoor gaat Napoli na negen speelronden aan kop in de Serie A.

Ook in de Champions League gaat het het team van Spalletti voor de wind. Na drie wedstrijden zijn de Napolitanen koploper in Groep A. Liverpool is met zes punten het tweede team dat virtueel in de knock-outfase staat. Ook Ajax is daarvoor nog volop in de strijd, en er is de club veel aan gelegen om woensdag een overwinning te behalen op Italiaanse bodem. Op 26 oktober staat het thuisduel met Liverpool op het programma, terwijl een uitduel bij Rangers FC op 1 november de laatste horde in de groepsfase vormt.