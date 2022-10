V. Hanegem schetst hoopvol scenario voor Ajax: ‘Dan valt het meestal wel mee’

Maandag, 10 oktober 2022 om 09:22 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:26

Willem van Hanegem denkt niet dat Ajax de uitwedstrijd tegen Napoli van aanstaande woensdag met angst en beven tegemoet hoeft te zien. Na de 1-6 oorwassing die de Amsterdammers vorige week woensdag in de Champions League ondergingen, ‘verwacht eigenlijk niemand iets van de ploeg van Schreuder'. "Misschien zelfs Napoli niet", aldus de Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Dat het dit weekend in de met 2-4 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Volendam niet van een leien dakje ging voor Ajax, verbaasde de Kromme. De heisa rondom het drukke coachen van Dusan Tadic langs de lijn hielp daar niet aan mee. “Als ík trainer was geweest, had ik dit niet willen hebben. Je weet gewoon dat het weer gezanik oplevert, ook al zijn de intenties vast niet slecht. Ik had gewoon gezegd: ‘Dusan, ga nou even zitten vriend’.”

Van Hanegem vindt wel dat Ajax er een potje van maakte en fragiel oogde. “Al die kritiek, dat zijn ze niet gewend bij Ajax. Het zegt wel iets over dit Ajax wat er nou allemaal weer in Volendam gebeurde. Waar ze in het verleden bij een 0-3 voorsprong tegen Volendam op de bank een potje konden klaverjassen of bijna een milkshake konden gaan halen, zijn ze nu toch bang dat het nog mis kan gaan. En het werd nog bijna 3-3 ook. Dat mag gewoon niet.”

De uitwedstrijd tegen Napoli in de Champions League van woensdagavond is volgens de columnist ‘dan wel weer een heel ander verhaal voor Ajax’. Toch denkt hij dat een goed resultaat mogelijk is voor de Amsterdammers. “Want na die enorme tik in Amsterdam verwacht eigenlijk niemand iets van de ploeg van Schreuder. Misschien zelfs Napoli niet, want die waren zoveel beter in Amsterdam. Dan valt het in Napels meestal wel mee in de praktijk.”

De 1-6 overwinning van de Italianen in Amsterdam was volgens Van Hanegem ook niet geheel onlogisch. “En o ja, de mensen die dinsdagavond riepen dat ze verrast waren dat Napoli zo goed was, hebben even een tijdje onder een steen geleefd. Dat was alle voetballiefhebbers toch al opgevallen, dat ze daar heerlijk spelen?”

De oud-international kijkt met grote bewondering naar de ploeg van Luciano Spalletti. “Napoli is zo goed, denk ik, omdat ze maar blijven doen waar ze goed in zijn. Dus gewoon gas blijven geven, ook al staat het 1-6. En weer eroverheen, weer de diepte in sprinten, weer druk zetten. Ik zie en hoor hier veel te vaak dat gezeur dat ze moeten sparen. Overal maar zo min mogelijk energie verspillen. Maar dat werkt niet. Je moet in de hoogste versnelling leren spelen, het gevoel krijgen dat je niet kapot kunt. Dat lukt je nooit als je voortdurend maar de voet van het gas haalt”, zo schrijft hij lovend.