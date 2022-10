‘Onsterfelijk’, ‘carrière ontworpen door de goden’: Engelse media eren Ronaldo

Cristiano Ronaldo behaalde zondagavond tegen Everton (1-2 winst) de zoveelste mijlpaal in zijn voetbalcarrière. De steraanvaller van Manchester United tekende een minuut voor rust voor de winnende treffer en maakte daarmee zijn 700ste doelpunt in clubverband. Het levert Ronaldo, vleiende woorden op in de Engelse media, die niet schuchter zijn de Portugees in één adem met de goden te noemen.

Nadat Casemiro bij een 1-1 stand een grote mogelijkheid op de voorsprong had gemist, bood de Braziliaan Ronaldo de kans. "Geef hem die ruimte en het resultaat is onafwendbaar", schrijft Sky Sports. "Deze goal was een reminder van de kwaliteiten van de oude Ronaldo." Daarmee refereert de Britse zendergroep aan het stroeve seizoen dat de routinier doormaakt, iets wat ook the Guardian aanhaalt. "De algemene teleurstelling van zijn tweede periode op Old Trafford kan geen afbreuk doen aan de fenomenale mijlpaal", oordeelt de krant.

In menig krant is men niet bang met superlatieven te strooien. Vooral the Telegraph en de Manchester Evening News houden zich niet in. "Ronaldo staat op eenzame hoogte in een carrière ontworpen door de voetbalgoden", schrijft eerstgenoemde. "Pelé scoorde geen 700 clubgoals. Maradona, Puskás of Müller ook niet. Lionel Messi gaat het waarschijnlijk later dit seizoen doen. Erling Braut Haaland lukt het misschien nog voor de Kerst", wordt er afgesloten met een kwinkslag. De Manchester Evening News beoordeelt het optreden van Ronaldo op Goodison Park met een 8, en haalt een bijzondere statistiek aan.

"De slag van de 37-jarige in de 44ste minuut was zijn 700ste clubgoal, en zijn tweede op gronden waar hij in februari 2005 voor het laatst had gescoord. Het is die duurzaamheid die hem losmaakt van de stervelijken", aldus de lokale krant van Manchester. Die heeft overigens ook hoge beoordelingen over voor Lisandro Martínez en Antony. Eerstgenoemde krijgt net als Ronaldo een 8, doelpuntenmaker Antony een 7. "Zijn beste performance in een United-shirt", luidt het bijschrift over de Braziliaan bovendien.