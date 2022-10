Het gaat hard tegen hard over Tadic bij Studio Voetbal: ‘Nee, DIT is killing!’

Maandag, 10 oktober 2022 om 07:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:16

Het was een van de grootste onderwerpen van gesprek afgelopen weekend: Dusan Tadic, hevig coachend langs de zijlijn tijdens het laatste half uur van het duel tussen FC Volendam en Ajax (2-4 winst). In Studio Voetbal vraagt men zich af of de Serviër of trainer Alfred Schreuder nu eigenlijk de macht heeft bij Ajax. Arno Vermeulen en Ibrahim Afellay vinden echter dat er iets te veel heisa wordt gemaakt rondom het incident.

Nadat Tadic na 61 minuten werd vervangen, manifesteerde hij zich als 'vervangend coach' langs de lijn, met Schreuder in zijn kielzog. "Bizar, natuurlijk", vindt Leonne Stentler. "Ik kan me niet voorstellen dat Tadic zich niet bewust is van het symbolische effect in deze situatie. Als je weet dat je trainer onder druk is komen te staan na zo'n oorwassing (tegen Napoli, 1-6 verlies, red.)... Ik neem aan: Tadic is geen domme jongen."

Alfred Schreuder heeft er een nieuwe assistent bij: Dusan Tadic. — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2022

Tafelgast Pierre van Hooijdonk denk niet dat er kwade bedoelingen schuilen achter de actie van Tadic. "Ik denk dat dit een reactie is van iemand die superbetrokken is bij zijn elftal. Maar als ik Schreuder was in deze situatie had ik gezegd: 'Dusan, even rustig, ga even zitten'", aldus de oud-spits. Vermeulen merkt op: "Maar dat is natuurlijk killing, als hij dat zou doen met de camera's erbij." "Nee, DIT is killing!", roept Van Hooijdonk. "Dit ondermijnt het gezag van de trainer!"

Vermeulen wil de opschudding iets nuanceren en krijgt bijval van Afellay. "Ik vind het wel een beetje een storm in een glas water. Tadic is wel een speler die hetzelfde doet in het veld. Ik weet zeker dat Schreuder hem de dag na de wedstrijd in zijn kantoor heeft geroepen en tegen hem gezegd heeft dat hij dit nooit meer moet doen. Het is niet slim, maar hij heeft goede bedoelingen", aldus de analist.

Tadic was zichzelf overigens van geen kwaad bewust, zo gaf hij aan na het duel met Volendam. "Ik probeerde om energie te geven aan de spelers, dat is belangrijk", sprak de Ajax-aanvoerder tegenover de NOS. Ook Schreuder beweerde geen probleem te hebben met het gedrag van zijn captain. "Hartstikke goed hoe hij het beleeft. Hij is een absolute prof, een winnaar. Ik denk dat het uitstekend is hoe hij het elftal wil helpen", zei de trainer.