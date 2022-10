Van Hooijdonk ziet nieuwe leider in Eredivisie: ‘Echt een goede aankoop’

Maandag, 10 oktober 2022 om 07:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:48

Pierre van Hooijdonk denkt dat Feyenoord een gave slag heeft geslagen door Dávid Hancko aan te trekken. Volgens de oud-spits manifesteert de Slovaak – die zondag zijn eerste competitiedoelpunt maakte voor de Rotterdammers – zich vanaf zijn eerste wedstrijd al als leider. Leonne Stentler, tafelgaste bij Studio Voetbal, ziet dat als welkome ontwikkeling in een verder 'puzzelend' Feyenoord. Ibrahim Afellay is ook zeer te spreken over de aanpassing van Quinten Timber.

In het licht van de probleemloze 2-0 overwinning op FC Twente komt de vraag 'wie er het meest verbaast bij Feyenoord' op tafel. "Ik vind Trauner nog steeds het meest steady", betoogt Stentler, die meteen een kritische noot plaatst bij de rest van het elftal. "Je merkt dat het zoeken is naar de samenstelling van het middenveld, dat het nog steeds niet helemaal is gevonden zoals het zou moeten staan. En zo'n Giménez krijgt grote kansen, en die scoort dan weer niet."

Van Hooijdonk doet een duit in het zakje. "Hancko vind ik echt een goede aankoop. Vanaf de eerste wedstrijd is hij gewoon een leider. In alles." Stentler is het daarmee eens, en vult aan: "En zowel als linksback als linker centrale verdediger is hij de beste. Op beide posities." Afellay breekt juist een lans voor een ándere zomeraanwinst: "Ik vind dat Timber zich ook heel goed aanpast, hoor. Bij iemand die de overstap maakt van de subtop naar de top zie je vaak dat diegene meer aanpassingsproblemen nodig heeft. Ik vind wel dat hij zich tot nu toe moeiteloos heeft aangepast en doet alsof hij al jaren speelt."

Stentler is echter nog niet overtuigd van het huidige Feyenoord-middenveld, en denkt dat trainer Arne Slot dat ook nog niet is. Het experiment met Lutsharel Geertruida, die zondag als '6' werd opgesteld, kon ze nog niet objectief beoordelen. "Dan wordt er een rode kaart gegeven en kan dat eigenlijk niet meer. Je merkt gewoon dat de puzzel nog niet gelegd is. Timber en Kökçü – ja, de wedstrijd tegen Sturm Graz (in de Europa League, 6-0 winst, red.) was fantastisch – maar verder weet ik ook nog niet helemaal wat de beste formatie is", aldus de oud-voetbalster.