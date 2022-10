Mat Barcelona kruipt dankzij uitblinker Ter Stegen door het oog van de naald

Zondag, 9 oktober 2022 om 23:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:24

Barcelona is zondagavond in het Spotify Camp Nou door het oog van de naald gekropen. De Catalanen kwamen tegen Celta de Vigo al vroeg op voorsprong via Pedri, maar kakten na rust totaal in. De bezoekers creërden kans op kans, echter hield doelman Marc-André ter Stegen Barça met meerdere reddingen op de been: 1-0. Voor de sluitpost was het alweer zijn zevende clean sheet van het seizoen.

Xavi koos tegen Celta opvallend genoeg voor drie spelers die normaliter als linksback spelen: Jordi Alba, Alejandro Baldé en Marcos Alonso. Laatstgenoemde vormde zondagavond bij afwezigheid van Jules Koundé, Ronald Araújo en Andreas Christensen het hart van de Catalaanse defensie samen met Gerard Piqué. Frenkie de Jong keerde terug in de selectie, maar begon tegen Celta op de bank.

Barcelona had voor rust weinig te duchten van de ploeg van trainer Ariel Broggi. De Catalanen controleerden de wedstrijd en deelden via een afstandsschot van Raphinha een eerste waarschuwing uit. Doelman Agustín Marchesín kon zich met een uiterste redding onderscheiden. Na ruim een kwartier moest de sluitpost alsnog buigen na een ongelukkige actie van zijn ploeggenoot Unai Núñez. De centrumverdediger haalde een voorzet van Gavi eruit, maar legde de bal hierdoor panklaar voor Pedri, die de bal vervolgens voor het inschieten had: 1-0.

Celta kroop na rust meer uit zijn schulp. Het resulteerde direct in het eerste serieuze doelgevaar voor de bezoekers. Iago Aspas leek Óscar Rodríguez achter de laatste lijn van Barça te vinden met een splijtende pass, maar Ter Stegen reageerde alert door de bal net voor de voeten van de aanvallende middenvelder weg te plukken. Xavi zag zijn elftal enigszins inkakken en besloot na ruim een uur om met Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé en Ansu Fati enkele verse krachten binnen de lijnen te brengen. De thuisploeg mocht Piqué bedanken dat Celta na een nieuwe uitbraak niet langszij kwam. Gabri Veiga zag Ter Stegen eerst moeizaam redden op een van richting veranderd schot, waarna Piqué zichzelf voor de rebound van Óscar Rodríguez gooide.

Los Celtiñas drongen verder aan en dachten de 1-1 alsnog te maken via Jørgen Strand Larsen. De spits kon in een leeg doel binnenkoppen, nadat Iago Aspas eerst de paal raakte. De Spaanse routinier stond eerder in de aanval echter centimeters buitenspel. Robert Lewandowski kwam er in het gehele duel niet aan te pas. De doelpuntenmachine van Barça zag zijn ploeg opnieuw zwijnen, toen Ter Stegen tijdens een slotoffensief nogmaals sterk redding bracht op een doelpoging van Aspas. Barcelona komt dankzij de zege weer op gelijke hoogte met Real Madrid. El Clásico staat volgende week zondag op het programma in Estadio Santiago Bernabéu.