Ten Hag ziet bij Manchester United wat Frank de Boer totaal niet ziet

Zondag, 9 oktober 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:01

Erik ten Hag is uitermate tevreden over de overwinning van zijn Manchester United bij Everton (1-2). De trainer zag zijn elftal, ondanks de vroege achterstand, vooral in de eerste 35 minuten 'indrukwekkend' voetbal op de mat leggen. "De reactie van het elftal op de 1-0 achterstand was heel goed", aldus Ten Hag tegenover BT Sport.

Na knullig balverlies van Casemiro schoot Alex Iwobi al in de vijfde minuut schitterend binnen. Manchester United liet zich daar niet door van de wijs brengen en pakte via doelpunten van Antony en Cristiano Ronaldo alsnog drie punten. "Dat was ook een van onze doelen, om beter om te gaan met tegenslagen", aldus Ten Hag, die dus duidelijk verbetering ziet. "Ik denk dat de eerste 35 minuten van onze kant best indrukwekkend was. Een belangrijk onderdeel van het spel van Everton zijn voorzetten, maar wij hebben die niet toegestaan. Daar ben ik blij mee."

?? Everton aan de leiding! ?? Alex Iwobi zet de thuisploeg met dit heerlijke geplaatste schot op een vroege voorsprong tegen Manchester United. ?? Live: https://t.co/MIOzuB2JKI#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/FKbDbiBVfF — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 9, 2022

Casemiro was medeschuldig aan de tegentreffer. "Hij zal zich snel aanpassen, denk ik", reageert Ten Hag. "Je zag het al tijdens de wedstrijd, hoe belangrijk hij is. Hij heeft een goede houding, verovert veel ballen, ook bij het doelpunt van Cristiano Ronaldo." Casemiro verstuurde daarbij razendsnel een dieptebal op de Portugees. "Casemiro is in de wedstrijd gegroeid, een goede prestatie."

Anthony Martial was pas net terug van een blessure en moest zich al in de eerste helft laten vervangen door Ronaldo. "Het is een andere blessure, een probleem met zijn rug", legt Ten Hag uit. "Maar hij is ook belangrijk geweest voor ons, met de assist op Antony. Ik ben blij met hoe de invallers het gedaan hebben. Ronaldo maakt natuurlijk de winnende goal, maar ook Scott (McTominay, red.), Rapha(ël Varane, red.). Op het laatst kregen we nog vier moeilijke momenten tegen, en dan zie je hoe belangrijk Rapha is met zijn organisatorische en koppende kwaliteiten."

De analyse van Sander Westerveld en Frank de Boer

Sander Westerveld en Frank de Boer reageren in de studio van Viaplay direct op het interview van Ten Hag. "Indrukwekkende eerste 35 minuten zei hij, maar ik weet niet wat hij daarmee bedoelt", aldus Westerveld. "Nee, het was heel slordig allemaal", vult De Boer aan. "Er werden zoveel onnodige fouten gemaakt, aan beide kanten overigens. Indrukwekkend was het zeker niet."