AS Roma maakt het lang onnodig spannend maar weet wederom te winnen

Zondag, 9 oktober 2022 om 22:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:59

AS Roma heeft de aansluiting met de subtop in de Serie A behouden. De ploeg van José Mourinho won in het eigen Stadio Olimpico met 2-1 van Lecce door doelpunten van Chris Smalling en Paulo Dybala. De Romeinen maakten het zich lang onnodig spannend na een vroege rode kaart bij de bezoekers, maar trokken de overwinning desondanks over de streep. Roma staat nu vijfde, terwijl Lecce zestiende staat.

Roma, zonder de nog altijd geblesseerden Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum, begon sterk en beloonde zich al na zes minuten spelen. Uit een hoekschop van Lorenzo Pellegrini was het Chris Smalling die voor de 1-0 aantekende na een goede kopbal. De Engelsman scoorde daarmee voor de tweede wedstrijd op rij, daar hij in de vorige speelronde ook al de winnende binnenkopte in de topper tegen Internazionale (1-2). Op aangeven van Bryan Cristante was Pellegrini in de dertiende minuut zelf bijna de doelpuntenmaker, maar de Italiaans international zag zijn poging net naast de linkerpaal vliegen.

Smalling kopt Roma op voorsprong: 1-0 ?? De kopgoal betekent al de derde van het seizoen voor Smalling ??#ZiggoSport #SerieA #RomaLecce pic.twitter.com/IE92gzcz8l — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 9, 2022

Lecce kwam dieper in de problemen, nadat een overtreding van Morten Hjulmand na interventie van de VAR werd bestraft met de rode kaart. De Deense middenvelder, die verder een uitstekend seizoen kent, plantte zijn noppen op het been van Andrea Belotti en mocht gaan douchen. Toch was Lecce gevaarlijk en kwam het via Assan Ceesay bijna op gelijke hoogte. De spits zag zijn poging net naast de linkerpaal gaan. Roma was gewaarschuwd, maar deed daar niets mee want tien minuten later was het alsnog raak via Gabriel Strefazza, die na aangeven van Samuel Umtiti het alertst was in het zestienmetergebied: 1-1.

Het was niet de avond van de Scandinaviërs bij Lecce, want vlak na rust beging de Noor Kristoffer Askildsen een overtreding in zijn eigen zestien. Paulo Dybala mocht vanaf elf meter aanleggen en faalde niet: 2-1. De Argentijnse sterspeler werd even later gewisseld vanwege een blessure en werd vervangen door Nemanja Matic. De Serviër zag hoe Nicola Zalewksi bijna voor de beslissing zorgde. De poging van de Pool vlak voor de doellijn werd echter gekeerd door doelman Wladimiro Falcone.

De Italiaan was in de slotfase wederom belangrijk door de inzet van invaller Tammy Abraham te keren. De Engelsman scoorde in de slotfase wel, maar zag zijn doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel. Falcone maakte in blessuretijd nog een geweldige redding op een schot van Eldor Shomurodov, maar de zege van Roma kwam niet meer in gevaar.

Dybala zet Roma vanaf de stip weer op voorsprong: 2-1 ?? De Argentijn blesseert zichzelf wel bij het nemen en moet zelfs gewisseld worden ????#ZiggoSport #SerieA #RomaLecce pic.twitter.com/JPuCVunO8g — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 9, 2022