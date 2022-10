VZ 5: Bosz staat op straat; Man United, PSV en Feyenoord winnen

Maandag, 10 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Olympique Lyon zet Bosz op straat en maakt opvolger direct bekend

Peter Bosz is ontslagen door het bestuur van Olympique Lyon, zo maakt de club middels een officieel statement bekend. De beslissing is genomen na vijf wedstrijden in de Ligue 1 zonder overwinning. Laurent Blanc wordt de opvolger van Bosz bij les Gones en tekent een contract tot medio 2024.

Antony pakt prestigieus clubrecord, Ronaldo maakt nr. 700: Man United wint

Manchester United heeft zondagavond een knappe overwinning behaald op bezoek bij Everton. Erik ten Hag zag zijn ploeg na balverlies van Casemiro al heel vroeg op achterstand komen, maar ging er dankzij doelpunten van Antony en de vroeg ingevallen Cristiano Ronaldo alsnog met drie punten vandoor: 1-2. Antony scoorde als eerste Red Devil ooit in al zijn drie eerste Premier League-duels: een prestigieus clubrecord. Voor Ronaldo was het zijn eerste treffer van het seizoen en liefst nummer 700 in zijn clubcarrière.

Ingeving van Gakpo maakt na elf jaar einde aan spook van Heerenveen

PSV heeft zondag een einde gemaakt aan een lange, zegeloze reeks in Heerenveen. Vóór dit weekend was 18 december 2011 de laatste keer dat de Eindhovenaren een overwinning wisten te boeken in het Abe Lenstra Stadion. Ook in oktober 2022 leek gastheer sc Heerenveen minimaal een punt aan het duel met PSV over te houden, maar Eredivisie-topscorer Cody Gakpo maakte een kwartier voor tijd een einde aan die illusie.

Feyenoord heeft na rood Cerny helemaal niks meer te duchten van Twente

Feyenoord heeft zondag de aansluiting op de koppositie behouden. In een boeiend schouwspel tegen directe achtervolger FC Twente trok de ploeg van Arne Slot uiteindelijk aan het langste eind: 2-0. Václav Cerný hielp Feyenoord daarbij in het zadel, door nog voor rust met rood van het veld te moeten. Hoogtepunt van het duel was de openingstreffer van Orkun Kökçü. De aanvoerder van de Rotterdammers legde met een schitterende vrije trap de basis aan de overwinning. Santiago Giménez maakte zijn basisdebuut voor Feyenoord.

Casillas verwijdert tweet waarin hij aangeeft homoseksueel te zijn

Iker Casillas leek zondagmiddag op Twitter uit de kast te komen als homoseksueel. De clublegende van Real Madrid deelde het nieuws op het sociale medium, maar verwijderde zijn tweet later weer. Volgens AS zou het gaan om een grap en was zijn coming out sarcastisch bedoeld vanwege de geruchten over zijn relatiestatus in de Spaanse roddelpers. Josh Cavallo, de Australische voetballer die vorig jaar uit de kast kwam, laat weten teleurgesteld te zijn in Casillas. Later gaf de oud-goalie aan gehackt te zijn. Casillas biedt zijn excuses aan.

