Gouden wissel drukt armetierig Vitesse verder in het moeras

Zondag, 9 oktober 2022 om 22:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:05

Fortuna Sittard heeft zondagavond een uiterst belangrijke zege geboekt. Op bezoek bij Vitesse werd het door een gouden wissel van Fortuna-trainer Julio Velázquez 1-2 in Gelredome. Vitesse komt door de nederlaag op de zestiende plaats terecht in de Eredivisie, terwijl Fortuna langzamerhand omhoog kan kijken en inmiddels elfde staat.

Vitesse-trainer Phillip Cocu besloot om ten opzichte van het verloren duel bij FC Twente (3-0 nederlaag) om Million Manhoef te slachtofferen. Voor hem speelde Gabriel Vidovic. Ook Kacper Kozlowski moest op de bank plaatsnemen; zijn plek op het middenveld werd ingenomen door Ryan Flamingo. Daarnaast werden Melle Meulensteen en Enzo Cornelisse geslachtofferd. Op hun plek speelden respectievelijk Tomas Hajek en Ferro. Aan de kant van Fortuna nam Dogan Erdogan de plek van Deroy Duarte in, terwijl Mats Seuntjens op de bank begon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de gezapige openingsfase viel er weinig bijzonders te noteren. Tegenvaller voor Fortuna was het uitvallen van Ivo Pinto, die werd vervangen door Seuntjens. Het spel aan beide ploegen was slecht, wat het des te verrassender maakte dat Vitesse even na een half uur spelen op voorsprong kwam. Matus Bero bezorgde de bal bij Bartosz Bialek in het strafschopgebied en de Poolse spits rondde rustig af in de linkeronderhoek: 1-0. De Arnhemmers konden slechts acht minuten genieten van de voorsprong. Arianit Ferati had een fraaie individuele actie in huis en schoot knap binnen in de rechteronderhoek: 1-1.

Na rust werd het spel er niet beter op, al was het schot van Nikolai Baden Frederiksen wel dreigend. De Deen zag zijn schot niet ver langs de paal vliegen. Wat verder vooral opviel was dat er vijf spelers binnen het kwartier een gele kaart kregen, waarvan vier voor de thuisploeg. In de tachtigste minuut besloot Fortuna-trainer Velázquez om Rémy Vita in te brengen en dat bleek een gouden greep. Met zijn eerste balcontact schoot de Fransman de bal vlak voor de neus van Kjell Scherpen binnen, nadat Burak Yilmaz zijn ploeggenoot onbedoeld bereikte met een mislukte omhaal: 1-2. Vitesse raakte in de persoon van Bero in de slotfase nog de paal.