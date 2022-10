Antony pakt prestigieus clubrecord, Ronaldo maakt nr. 700: Man United wint

Zondag, 9 oktober 2022 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:56

Manchester United heeft zondagavond een knappe overwinning behaald op bezoek bij Everton. Erik ten Hag zag zijn ploeg na balverlies van Casemiro al heel vroeg op achterstand komen, maar ging er dankzij doelpunten van Antony en de vroeg ingevallen Cristiano Ronaldo alsnog met drie punten vandoor: 1-2. Antony scoorde als eerste Red Devil ooit in al zijn drie eerste Premier League-duels: een prestigieus clubrecord. Voor Ronaldo was het zijn eerste treffer van het seizoen en liefst nummer 700 in zijn clubcarrière.

Ten Hag besloot Tyrell Malacia, die een bedroevende indruk achterliet tegen Manchester City (6-3 verlies) en Omonia Nicosia (2-3 winst) achterliet, te slachtofferen voor Luke Shaw. Ronaldo en Jadon Sancho verschenen op Cyprus aan de aftrap, maar moesten hun plek afstaan aan Marcus Rashford en Anthony Martial. Casemiro kreeg tegen Omonia al de kans in de basis en behield zijn plek op Goodison Park.

?? Everton aan de leiding! ?? Alex Iwobi zet de thuisploeg met dit heerlijke geplaatste schot op een vroege voorsprong tegen Manchester United. ?? Live: https://t.co/MIOzuB2JKI#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/FKbDbiBVfF — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 9, 2022

Voor Casemiro begon de wedstrijd uiterst ongelukkig. De Braziliaan liet zich na vijf minuten de bal ontfutselen op het middenveld en moest toezien hoe Alex Iwobi de bal van twintig meter fantastisch in de bovenhoek krulde: 1-0. Manchester United liet zich niet van zijn stuk brengen en kwam razendsnel terug in de wedstrijd. Een felle sprint van Antony was Vitali Mykolenko te machtig en stelde Martial in staat om een steekbal naar de Braziliaan te versturen. Antony plaatste de bal oog in oog met Jordan Pickford koelbloedig in de hoek: 1-1.

? Snel antwoord van United! Antony doet het voor Manchester United. De uitploeg staat weer op gelijke hoogte met Everton.https://t.co/MIOzuB2JKI#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/RL1uBiE3ob — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 9, 2022

Na een half uur spelen mocht Ronaldo zijn opwachting maken voor de geblesseerde Martial. De Portugees begon met een ongelukkig schot met links, maar toonde zich vlak voor rust dodelijk bij zijn eerste échte kans. De Portugees werd op de linkerflank gelanceerd door Casemiro en schoof de bal na een dribbel beheerst langs Pickford: 1-2. Vlak voor dat doelpunt miste Casemiro overigens een grote kopkans, na een schitterende voorzet van Rashford.

????????!! Cristiano Ronaldo zet Manchester United vlak voor rust op een 1-2 voorsprong. Hiermee maakt hij zijn eerste van het seizoen en liefst 700e doelpunt in clubverband! ??https://t.co/MIOzuB2JKI#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/XUq2bjYJ21 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 9, 2022

Na rust werden de mogelijkheden op doelpunten een stuk minder talrijk. United was slordig in balbezit, maar Everton slaagde er geen moment in daarvan te profiteren. Rashford leek United tien minuten voor tijd naar 1-3 te schieten, maar zag zijn treffer afgekeurd worden door de VAR wegens buitenspel. David de Gea haalde de zege binnen voor de bezoekers door een gevaarlijk afstandsschot van James Garner weg te tikken. Manchester United klimt naar de vijfde plaats; Everton staat twaalfde.