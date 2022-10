Batshuayi grote held bij Fenerbahçe met bevrijdende 5-4 (!) in 95e minuut

Zondag, 9 oktober 2022 om 21:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:31

Fenerbahçe heeft zaterdagavond in een waar spektakelstuk diep in blessuretijd een benauwde zege weten te boeken. De ploeg van Jorge Jesus leek af te stevenen op een doelpuntrijk gelijkspel, maar Michy Batshuayi zorgde in de 95e minuut voor de bevrijdende 5-4. Door de zege komt Fenerbahçe op zeventien punten en stijgt het naar de vierde plaats in de Turkse Süper Lig.

Bij Fenerbahçe moest Jesus het doen zonder Ferdi Kadioglu. De verdediger annex middenvelder ontbrak vanwege maagproblemen. De Gele Kanaries kwamen desalniettemin binnen tien minuten op voorsprong via Miguel Crespo, die succesvol afdrukte vanaf een meter of twintig. Lang kon de thuisploeg echter niet van de voorsprong genieten. Sterker nog, Karagümrük wist de wedstrijd halverwege de eerste helft volledig te kantelen. Fabio Borini was uit de draai verantwoordelijk voor de gelijkmaker, waarna Jean Evrard Kouassi voor de 1-2 zorgde door de bal langs de uitkomende Altay Bayindir te schieten.

Fenerbahçe rechtte nog voor het half uur de rug. Lincoln zette voor op Enner Valencia, die van dichtbij de 2-2 binnen kon koppen. Beide ploegen maakten er ook in het tweede bedrijf een waar spektakelstuk van. Valencia kon voor zijn tweede goal van de avond aantekenen nadat de bal op de stip ging na hands van Caner Erkin. De Ecuadoraanse spits stuurde doelman Emiliano Viviano vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 3-2. Karagümrük kwam echter direct langszij, toen Borini gevloerd werd door Bayindir en scheidsrechter Atilla Karaoglan ook de bezoekers een penalty toekende. Borini ging zelf achter de bal staan en schoot overtuigend binnen: 3-3.

De ploeg van Jesus kwam andermaal op voorsprong na een benutte strafschop van Valencia, waarmee de hattrick voor hem een feit was, maar weer had Karagümrük een antwoord. Atilla Szalai kopte een bal niet goed weg, waarna Burak Kapacak met het hoofd de 4-4 op het scorebord zette. De bezoekers bleven ondanks de getoonde veerkracht uiteindelijk toch met lege handen achter. Jesus besloot Batshuayi in de 88ste minuut in te brengen en dit zou een gouden wissel blijken te zijn, want diep in blessuretijd bezorgde hij Fenerbahçe na een goede eerste aanname de volle buit: 5-4.