Ruud van Nistelrooij over Nijhuis: ‘Dit heb je met Bas... Het is bijzonder’

Zondag, 9 oktober 2022 om 21:14 • Jeroen van Poppel

Ruud van Nistelrooij klinkt bepaald niet gelukkig met het optreden van Bas Nijhuis in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en PSV (0-1). De trainer van de Eindhovenaren let in gesprek met ESPN duidelijk op zijn woorden, maar laat wel doorschemeren dat de scheidsrechter vaker had mogen fluiten in het voordeel van PSV. "Xavi Simons heeft heel veel blauwe plekken, maar overtredingen mee? Bijzonder weinig", aldus Van Nistelrooij bij ESPN.

"Dat heb je met Bas. Het is bijzonder om hem in ons midden te hebben", glimlacht Van Nistelrooij, die zijn woorden voorzichtig kiest. "Ik vond het interessant. Ik kijk ook uit naar de evaluatie vanuit de KNVB of het scheidsrechterskorps. Ik ben benieuwd." Van Nistelrooij moest vlak voor rust twee keer wisselen, omdat Yorbe Vertessen en Ismael Saibari op hetzelfde moment geblesseerd raakten.

Een weerzien tussen meester en leerling ??#heepsv pic.twitter.com/alepw2QqQ6 — ESPN NL (@ESPNnl) October 9, 2022

"Dat maak je nooit mee, dat twee jongens tegelijk van het veld moeten met een spierblessure", aldus de coach. "Gelukkig konden we het daardoor meteen in één wisselmoment doen, maar twee blessures is pittig." Cody Gakpo werd met een heerlijke treffer laat in de wedstrijd de matchwinner voor PSV. "Als je ziet hoe hij speelde, dan was dat in alle opzichten top. De kwaliteit die je terugziet bij de goal, dat zegt alles over hem op dit moment."

Van Nistelrooij is blij met de instelling van zijn ploeg. "We bleven gaan, druk zetten, kansen creëren. Nee, ik heb niet gedacht dat het niet zou lukken vandaag. Als we de nul houden, dan weet je gewoon dat we altijd spelers hebben die de wedstrijd kunnen beslissen."

Mario Been over Nijhuis

Mario Been, analist van dienst, is eveneens kritisch op het optreden van Nijhuis. "Je weet gewoon dat Bas heel veel laat gaan. Ik vind dat je spelers als Gakpo moet beschermen. Op een gegeven moment mag je best iets korter fluiten. Maar dat is zijn manier van fluiten, dat zullen we moeten accepteren. Wij kunnen daar niets aan doen, dat zal de bond moeten doen."