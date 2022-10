Napoli komt gelijkmaker Dessers te boven en is klaar voor Ajax-thuis

Napoli heeft zondagavond een zwaarbevochten overwinning behaald in de Serie A. Op bezoek bij Cremonese leek Cyriel Dessers i Partenopei pijn te doen met zijn gelijkmaker, maar bleken doelpunten van Matteo Politano, Giovanni Simeone, Hirving Lozano en Mathias Olivera toch genoeg voor de drie punten te zijn: 1-4. Cremonese blijft door de nederlaag steken op de negentiende plaats, terwijl Napoli, dat het woensdag opneemt tegen Ajax in de Champions League, koploper is.

Cremonese behaalde dit seizoen slechts drie punten uit negen wedstrijden en strijdt dan ook tegen degradatie. Op jacht naar doelpunten stelde Massimiliano Alvini Dessers op in de spits. Napoli-trainer Luciano Spalletti wijzigde zijn basisopstelling flink ten opzichte van het duel met Ajax in de Champions League afgelopen dinsdag. Zo nam Piotr Zielinski plaats op de bank en werd zijn plek op het middenveld ingenomen door Tanguy Ndombele. Voorin maakte ex-PSV'er Lozano plaats voor Politano, terwijl Olivera op de bank zat ten faveure van Mário Rui.

Napoli steekt in bloedvorm en had de score al na twee minuten kunnen openen via Amir Rrahmani. De Kosovaar schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied op de lat. Aan de andere kant had een schot van Luca Zanimacchia hetzelfde lot. Na 25 minuten spelen kregen de bezoekers een strafschop. Khvicha Kvaratskhelia sneed naar binnen in de zestien van Cremonese, waarna Matteo Bianchetti de Georgiër lichtjes naar de grond werkte. Het was voor scheidsrechter Rosario Abisso na een blik op het scherm genoeg om vast te houden aan zijn beslissing. Politano ging achter de bal staan en faalde niet: 0-1. Na een goede actie van Dessers kreeg Emanuele Valeri nog voor rust een schietkans, maar hij zag zijn poging ruim naast gaan.

Het tweede bedrijf was twee minuten oud toen Dessers zich kon laten bejubelen. De voormalig spits van onder meer Feyenoord kreeg per toeval de bal voor zijn voeten en liet Napoli-doelman Alex Meret kansloos: 1-1. Een kleine tien minuten later was het bijna weer raak voor de Nigeriaans international. Zijn poging van een meter of zestien vloog echter net naast de verkeerde kant van de paal. Napoli had het lastig met Cremonese, dat in de persoon van Soualiho Meïté een vrije schietkans kreeg, die over ging. Aan de andere kant was het wel raak voor Napoli. Invaller Giovanni Simeone kopte een voorzet van Rui naar de tweede paal fraai binnen: 1-2. In blessuretijd maakte Napoli er via een counter nog 1-3 van toen Kvaratskhelia invaller Lozano vond: 1-3. Nog voor het eindsignaal werd het ook nog 1-4, toen Olivera een scherpe voorzet van Giovanni Di Lorenzo tot doelpunt promoveerde.