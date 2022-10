Nieuw experiment bij Barcelona met drie linksbacks; Frenkie de Jong is terug

Zondag, 9 oktober 2022 om 19:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:03

Xavi heeft de opstelling bekendgemaakt waarin Barcelona zondagavond zal starten tegen Celta de Vigo. De oefenmeester kiest opvallend genoeg voor drie spelers die normaliter als linksback spelen: Jordi Alba, Alejandro Baldé en Marcos Alonso. Frenkie de Jong keert terug in de selectie, maar begint op de bank. Het duel in LaLiga begint om 21.00 uur in het Spotify Camp Nou.

Gerard Piqué keert eveneens terug in de basisopstelling en is daarin de enige 'echte' centrumverdediger. Mogelijk kiest Xavi voor Alonso als tweede man centraal achterin. De van Chelsea overgekomen wingback speelde in zijn eerste drie optredens voor Barça 'gewoon' aan de linkerkant. Die plek lijkt nu bestemd voor Alba, terwijl Baldé op rechts wordt verwacht. Laatstgenoemde speelde daar vorige week tegen Real Mallorca (0-1 winst) ook.

De Jong raakte eind september geblesseerd bij het Nederlands elftal en moest vervolgens twee duels aan zich voorbij laten gaan. In Spanje werd de middenvelder terug in de basis verwacht, maar Sergio Busquets behoudt zijn plek naast Gavi en Pedri. Voorin is één wijziging te ontdekken ten opzichte van het midweekse duel met Internazionale (1-0 verlies).

Ferran Torres krijgt op de flanken de voorkeur boven Ousmane Dembélé. Raphinha speelt aan de andere kant, terwijl Robert Lewandowski zijn plek in de punt van de aanval behoudt. Lewandowski is fenomenaal begonnen aan zijn dienstverband bij Barcelona en kan tegen Celta een indrukwekkend record van Lionel Messi evenaren: als de Pool scoort, dan is dat voor de zevende speelronde op rij. In de geschiedenis van LaLiga lukte alleen Messi dat.

Voor Memphis Depay komt de wedstrijd te vroeg. De aanvaller raakte net als De Jong bij Oranje geblesseerd, maar heeft meer tijd nodig om te herstellen. Bij Barcelona ontbreken ook Hector Bellerín, Jules Koundé, Andreas Christensen, Ronald Araújo en Franck Kessié.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen: Baldé, Piqué, Alonso, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Rafinha, Lewandowski, Ferran