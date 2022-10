Arsenal legt Liverpool dankzij veelbesproken strafschop over de knie

Zondag, 9 oktober 2022 om 19:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:18

Arsenal heeft Liverpool zondagavond in een vermakelijk duel op een nederlaag getrakteerd. De ploeg van manager Jürgen Klopp knokte zich twee keer terug van een achterstand, maar werd dankzij een benutte strafschop van Bukayo Saka uiteindelijk toch over de knie gelegd: 3-2. Door de overwinning neemt Arsenal de koppositie in de Premier League weer over van Manchester City, Liverpool blijft met tien punten uit acht duels steken op een tiende plaats.

Mikel Arteta kon in het thuisduel met Arsenal geen beroep doen op de geblesseerde Oleksandr Zinchenko. De verdediger werd als linksback vervangen door Takehiro Tomiyasu. Liverpool trad met dezelfde elf namen aan die midweeks nog met 2-0 van Rangers FC wonnen. In deze Champions League-wedstrijd probeerde Klopp een nieuwe 4-2-3-1-formatie in de hoop een einde te maken aan de recente tegenvallende resultaten.

Arsenal kende een absolute droomstart, want binnen de minuut was de voorsprong al een feit. Saka vond Martin Ødegaard, die Gabriel Martinelli met een fraaie steekpass alleen voor doelman Alisson Becker zette. De vleugelaanvaller bleef koel en schoof de bal onder zijn uitgekomen landgenoot door: 1-0. Liverpool leek wat van de leg, al knokte de ploeg van Klopp zich na een stroeve openingsfase in de wedstrijd. De bezoekers appeleerden tevergeefs voor een strafschop nadat Diogo Jota de bal van dichtbij tegen de hand van Gabriel Magalhães schoot.

Na enkele speldenprikken op het doel van Aaron Ramsdale bracht Darwin Núñez de stand in een vermakelijke eerste helft weer in evenwicht. Luis Díaz trok voor, waarna de Uruguayaanse spits de bal met een halve sliding achter de sluitpost van Arsenal schoot: 1-1. The Reds dachten hierna met een 1-1 ruststand de kleedkamers op te kunnen zoeken, maar zagen hoe Saka Arsenal diep in blessuretijd opnieuw op voorsprong bracht. De aanvaller had een leeg doel voor zich nadat Gabriel Jesus de defensie van Liverpool én Alisson met een slim overstapje in de luren legde: 2-1.

Ook in het tweede bedrijf golfde het spel op en neer. Het leidde tot een snelle goal van Roberto Firmino, die op aangeven van Jota met een schuiver de lange hoek vond: 2-2. De beste kansen en het veldoverwicht waren hierna echter voor Arsenal. Na een spervuur aan gekraakte doelpogingen kreeg de ploeg van Arteta de uitgelezen kans om weer de leiding in de wedstrijd te nemen. Michael Oliver wees naar de stip na een lichte overtreding van Thiago Alcántara op Jesus. Met een overtuigend genomen strafschop werd Allison vanaf elf meter kansloos gelaten: 3-2. Klopp bracht Harvey Elliott nog binnen de lijnen in een poging om de stand weer in evenwicht te brengen, maar echt in gevaar kwam de thuiszege van Arsenal niet meer.

