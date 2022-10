Fresia verrast door Gakpo: ‘Dat is niet het eerste woord dat bij mij opkomt’

Zondag, 9 oktober 2022 om 18:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:07

Cody Gakpo was zondag andermaal het goudhaantje bij PSV. De aanvoerder schoot zijn elftal op bezoek bij sc Heerenveen op prachtige wijze naar een benauwde 0-1 zege en gaf na de wedstrijd tekst en uitleg aan Fresia Cousiño Arias. "Het was een moeilijke pot. Ze deden het heel goed", aldus Gakpo bij ESPN.

"In de eerste helft hadden we een paar kansen, die lieten we onbenut", doelt Gakpo op het van richting veranderde schot van Ibrahim Sangaré, dat op de lat kwam, en een vrije kans voor Yorbe Vertessen, die op doelman Andries Noppert stuitte. "Zij kwamen er zelf ook een aantal keer goed uit."

"Ik denk dat het een goede wedstrijd was van beide kanten", typeert Gakpo de wedstrijd. Fresia is verbaasd om die uitspraak. "Dat is niet het eerste woord dat bij mij opkomt als ik aan deze wedstrijd denk, snap je dat?", vraagt de verslaggever. "Ik snap wat je bedoelt", reageert Gakpo. "Ik bedoel dat ik het een leuke wedstrijd vond om te spelen, ik denk ook dat het leuk was om te zien. Slordigheden wel van beide kanten, het ging een beetje op en neer. Dan is het wel een leuke wedstrijd, denk ik."

Heerenveen richtte zelf in aanvallend opzicht niet al te veel uit, maar maakte het PSV wel lastig. "Het was heel moeilijk. Je wil die wedstrijd binnen vijf minuten op slot gooien, maar ja, ze deden het goed. Dan is het voor ons de taak om rustig te blijven, wat moeilijk is, maar het is wel gelukt. Ik weet niet of het door vertrouwen komt. In het begin van het seizoen raakten we natuurlijk Luuk (de Jong, red.) en Noni (Madueke, red.) kwijt. Zij zijn alweer bijna terug. Helaas vallen er twee af vandaag, maar dat is voetbal, en daarvoor hebben we meerdere spelers in de selectie." PSV raakte in de eerste helft Vertessen en Ismael Saibari kwijt door blessures.

Het was voor PSV liefst elf jaar geleden dat er gewonnen werd in Heerenveen. "Natuurlijk krijg je dat mee", aldus Gakpo. "Vorig jaar was ik geblesseerd, maar toen waren we ook veel beter. Het speelde stiekem wel mee, daardoor waren we extra gebrand."