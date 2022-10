Ten Hag grijpt in en verwijst Malacia na twee horroroptredens naar de bank

Tyrell Malacia is zijn basisplaats kwijt bij Manchester United. De 23-jarige vleugelverdediger kwam de afgelopen twee wedstrijden zeer beroerd voor de dag bij the Red Devils en werd in beide gevallen bij rust al gewisseld. Luke Shaw is tegen Everton zijn vervanger. Ook Cristiano Ronaldo wordt ten opzichte van het duel met Omonia Nicosia (2-3 winst) weer naar de bank verwezen door Erik en Hag. De Portugees maakte net als Malacia geen al te beste beurt en zag concurrent Marcus Rashford tweemaal scoren. Het duel op Goodison Park gaat om 20.00 uur van start.

Malacia werd volledig overlopen tijdens de stadsderby van United met Manchester City afgelopen zondag (6-3 verlies). De Manchester Evening News kende de zesvoudig Oranje-international zelfs het rapportcijfer 1 toe voor zijn optreden, dat slechts een helft duurde. Ook tegen Omonia Nicosia ging Malacia weer in de fout. Met knullig balverlies leidde de linksback de 0-1 in van Karim Ansarifard. Ook toen werd Malacia in de rust gewisseld. Na de pauze stelde United orde op zaken en wist het met 2-3 te winnen.

Die score had nog hoger uit kunnen vallen als Ronaldo het vizier op scherp had gehad. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar schoot een niet te missen kans op de paal in de slotfase. Mede daarom verliest Ronaldo net als Malacia zijn basisplek. Rashford – donderdag nog invaller – begint als linksbuiten, terwijl Shaw als linksback begint. Ook Anthony Martial krijgt na zijn sterke twee invalbeurten afgelopen week een basisplek toebedeeld. Jadon Sancho verdwijnt daarom naar de bank. Voor de rest staan dezelfde acht namen als donderdag op het startformulier. Dat betekent dat er ook plekken zijn ingeruimd voor onder meer Lisandro Martínez, Antony en Casemiro.

Opstelling Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Onana, Gueye, Iwobi; Gray, Maupay, Gordon

Opstleling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Martínez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Martial