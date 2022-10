Ingeving van Gakpo maakt na elf jaar einde aan spook van Heerenveen

Zondag, 9 oktober 2022 om 18:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:56

PSV heeft zondag een einde gemaakt aan een lange, zegeloze reeks in Heerenveen. Vóór dit weekend was 18 december 2011 de laatste keer dat de Eindhovenaren een overwinning wisten te boeken in het Abe Lenstra Stadion. Ook in oktober 2022 leek gastheer SC Heerenveen minimaal een punt aan het duel met PSV over te houden, maar Eredivisie-topscorer Cody Gakpo maakte een kwartier voor tijd een einde aan die illusie.

Het was een week van uitersten voor PSV. Kreeg de selectie van Ruud van Nistelrooij afgelopen weekend nog met 3-0 op de broek van SC Cambuur, maakten de Eindhovenaren donderdag gehakt van FC Zürich: 1-5. Van Nistelrooij stemde zich tevreden na het Europa League-duel en besloot met precies dezelfde elf namen te beginnen aan het duel in het Abe Lenstra Stadion. Ook Kees van Wonderen voerde geen wijzigingen door ten opzichte van het 0-0 gelijkspel bij FC Emmen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV had al sinds 18 december 2011 niet meer gewonnen in Heerenveen, toen huidig assistent-trainer Fred Rutten nog hoofdverantwoordelijke was bij de Eindhovenaren. Hij zag vanaf de bank hoe de thuisploeg na een fletse openingsfase de eerste mogelijkheid kreeg. Bij miscommunicatie in de defensie van PSV kon Amin Sarr de bal oppikken, maar de Zweed zag André Ramalho op het laatste moment ingrijpen.

Cody Gakpo blijft vlammen voor @PSV! In Heerenveen scoort hij al zijn 9e van het seizoen ??#heepsv pic.twitter.com/JzLM3KBxVJ — ESPN NL (@ESPNnl) October 9, 2022

Het was een van de spaarzame hoogtepunten van het eerste kwart van de wedstrijd. Daarna wist PSV beetje bij beetje op te schuiven richting vijandige helft. Het meegereisde publiek uit Eindhoven dacht bijna te kunnen juichen toen Ibrahim Sangaré na een half uur besloot uit te halen, maar de van richting veranderde poging van de Ivoriaan zeilde via de lat over het doel. Andries Noppert moest voor het eerst serieus in actie komen toen Yorbe Vertessen even daarop voor zijn neus opdook.

Het was gelijk een van de laatste acties van de Belg. Binnen een minuut moest zowel Vertessen als Ismael Saibari zich noodgedwongen laten vervangen vanwege een blessure. Daarmee werden de kopzorgen voor Van Nistelrooij wat betreft zijn voorhoede nog groter: ook Luuk de Jong en Noni Madueke zaten al in de lappenmand. Anwar El Ghazi en Érick Gutiérrez waren de invallers van dienst.

El Ghazi stichtte even na de pauze zijn eerste gevaar. De vleugelspits mocht aanleggen voor een vrije trap, maar zag Noppert zijn inzet knap uit de hoek wegplukken. Diezelfde Noppert toonde zich zeer scherp in het tweede bedrijf en maakte tot een kwartier voor tijd vrijwel al het Eindhovense gevaar onschadelijk. Op de bevlieging van Gakpo had de doelman echter geen antwoord. Gakpo zette een een-tweetje op met Joey Veerman aan de linkerkant, kreeg de bal terug en mikte in de rechterhoek: 0-1. Heerenveen wist dat niet meer goed te maken. PSV komt door de zege op 21 punten; twee punten van koploper AZ.