Pascal Struijk laat zich gelden, maar blijft met lege handen achter

Zondag, 9 oktober 2022 om 17:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:10

Pascal Struijk heeft zondag zijn eerste treffer van het seizoen gemaakt. De 23-jarige verdediger begon tegen Crystal Palace zoals gewoonlijk in de basis bij Leeds United en tekende na tien minuten voor het openingsdoelpunt. Veel leverde dat Struijk en consorten echter niet op: the Peacocks gingen na negentig minuten met een 2-1 nederlaag van het veld.

Met Struijk als linksback en Crysencio Summerville op de bank ging Leeds op jacht naar een plek in het linkerrijtje. Eerstgenoemde zette zijn ploeg al snel op rozen. Brenden Aaronson soleerde zich op rechts door de verdediging van Crystal Palace en zag zijn daaropvolgende poging op de paal belanden. Gelegenheidsback Struijk kwam echter toegesneld en mikte de bal langs doelman Vicente Guaita.

?? Over een half uur beginnen we met Viaplay Voetbal! We starten met Arsenal - Liverpool. Tot die tijd live Crystal Palace - Leeds United, waar Pascal Struijk eerder vanmiddag de uitploeg op voorsprong zette. ?? https://t.co/y4A8dNWQnp#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/e1MEa7SSQT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 9, 2022

Voor Struijk was het pas zijn derde treffer in zijn carrière als prof. Een zeldzaam moment dus voor de Nederlands jeugdinternational, die Crystal Palace echter al wel weer snel op gelijke hoogte zag komen. Met 23 minuten op de klok slingerde Michael Olise een vrije trap voor het doel, waar Odsonne Édouard via de grond binnenwerkte. Palace toonde zich daarmee uiterst efficiënt: het was de eerste echte mogelijkheid voor het team van trainer Patrick Vieira.

The Eagles kwamen echter beter voor de dag in het tweede bedrijf. Met name Wilfried Zaha vormde een gevaar voor de bezoekers, maar het was Eberichi Eze die voor de beslissing zorgde. De aanvallende middenvelder pikte de bal na een slim hakballetje van Zaha op op het randje van het zestienmetergebied, zette een tegenstander op het verkeerde been en liet doelman Illan Meslier kansloos. Summerville mocht nog een klein halfuur meedoen op Selhurst Park. Bij Crystal Palace zat Jaïro Riedewald overigens ook nog op de bank, maar de ex-Ajacied bleef ongebruikt. Luis Sinisterra ontbrak bij Leeds vanwege een schorsing.