Nederlands getint Atalanta geeft comfortabele voorsprong na rust uit handen

Zondag, 9 oktober 2022 om 17:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:38

Atalanta is zondagmiddag tegen Udinese blijven steken op een gelijkspel. La Dea leek op weg naar een belangrijke uitzege, maar moest toezien hoe de thuisploeg zich halverwege de tweede helft terugknokte van een 0-2 achterstand: 2-2. Door de remise komt Atalanta op 21 punten en is het in ieder geval tijdelijk koploper van de Serie A. Udinese staat nu in punten gelijk met Napoli, dat later vandaag nog in actie komt tegen Cremonese en met een zege opnieuw lijstaanvoerder is.

Atalanta, met Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis, wist een kleine tien minuten voor rust de ban te breken, toen Luis Muriel met een bal van achteruit werd gevonden. De aanvaller bewaarde het overzicht en vond Ademola Lookman, die de slimme voorzet van dichtbij simpel kon binnenschieten: 0-1. De bezoekers begonnen ook sterk aan het tweede bedrijf. Muriel eiste opnieuw een hoofdrol op nadat hij binnen het strafschopgebied over het been van Destiny Udogie ging. Scheidsrechter Daniele Doveri kon niet anders dan de bal op de stip leggen, waarna Muriel zelf vanaf elf meter koel bleef: 0-2.

De comfortabele voorsprong leidde ertoe dat de ploeg van Gian Piero Gasperini wat gas terugnam. Het resulteerde in een betere fase van Udinese, dat via Gerard Deulofeu de aansluitingstreffer vond. De aanvaller mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf een meter of 25 en liet doelman Marco Sportiello in de korte hoek kansloos: 1-2. De spanning in de wedstrijd was terug en Udinese sleepte in de 78ste minuut ook nog een punt uit het vuur. Roberto Pereyra slingerde de bal vanaf de achterlijn voor het doel, Nehuén Pérez reageerde vervolgens alert door van dichtbij de 2-2 tegen de touwen te koppen.