Merel van Dongen maakt gehakt van homofobische tweet Casillas

Zondag, 9 oktober 2022 om 16:51 • Laatste update: 16:53

Oranje Leeuwin Merel van Dongen maakt gehakt van een inmiddels verwijderde tweet van Iker Casillas. De clublegende van Real Madrid deelde zondagmiddag op Twitter mee homoseksueel te zijn, maar verwijderde de tweet later weer. Volgens AS zou het gaan om een grap en was zijn coming out sarcastisch bedoeld. Casillas zelf heeft inmiddels laten weten dat zijn Twitter-account gehackt was.

Van Dongen, die zelf al een aantal jaar samen met de Spaanse oud-voetbalster Ana Romero is, kan de tweet van Casillas, waarin hij onthulde homoseksueel te zijn, niet waarderen en reageert met een ironische tweet. “Ik hoop dat je me respecteert: ik ben homofobie beu", schreef ze. De tweet van de speelster van Atlético Madrid heeft inmiddels al bijna vierduizend likes. Casillas zelf kondigde niet veel later aan dat hij gehackt was. “Gelukkig is alles in orde. Excuses aan al mijn volgers. En natuurlijk nog meer excuses aan de LGBT-gemeenschap.”

Espero que me respeten: Estoy harta de homofobia. #YouCanCountOnMe — Merel van Dongen (@merelvd) October 9, 2022

De verwijderde tweet van Casillas met de coming out werd onder meer beantwoord door Carles Puyol, zijn voormalig ploeggenoot bij het nationale team van Spanje. "Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker", gevolgd door emojis van een hart en een zoen. Naast Van Dongen sprak ook Josh Cavallo schande van de tweet Casillas. De Australische voetballer kwam vorig jaar oktober in een video op sociale media uit de kast als profvoetballer. De verdediger spreekt schande over de inmiddels verwijderde tweet van de voormalig doelman. "Grappen maken over een coming out in het voetbal is teleurstellend. Het is een lastige weg die elke LGBTQ+-persoon moet afleggen. Om mijn rolmodellen en legendes in het voetbal de draak te zien steken met een coming out en mijn gemeenschap is meer dan respectloos..."