AZ herovert koppositie in de Eredivisie na dominante overwinning in Utrecht

Zondag, 9 oktober 2022 om 16:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:46

AZ heeft zondagmiddag de koppositie in de Eredivisie heroverd. De Alkmaarders wonnen bij FC Utrecht met 1-2 dankzij doelpunten van Myron van Brederode en Yukinari Sugawara. Het doelpunt van Moussa Sylla in blessuretijd viel te laat. Door de overwinning neemt AZ de leiding over van Ajax, dat zaterdag won van FC Volendam. Utrecht staat teleurstellend negende.

Utrecht moest het stellen zonder Jens Toornstra, die in het uitduel bij Excelsior (0-1 overwinning) uitviel met een hamstringblessure. Zijn plek op het middenveld werd overgenomen door Luuk Brouwers. Amin Younes stond in Rotterdam nog in de basis, maar werd voor het duel met AZ op de bank gehouden. Dat betekende dat Daishawn Redan zijn positie in de aanval overnam. Bij de Noord-Hollanders begon sterspeler Jesper Karlsson andermaal op de bank. De Zweed, die sinds kort is hersteld van een blessure, wordt langzaam gebracht door trainer Pascal Jansen.

Myron van Brederode zet @AZAlkmaar op 0-1 in Utrecht! ??#utraz — ESPN NL (@ESPNnl) October 9, 2022

Sugawara mocht de eerste echte kans van de wedstrijd op zijn naam schrijven na een kleine tien minuten spelen. De Japanner zag zijn schot vanaf de rand van het zestienmetergebied net naast de rechterpaal vliegen. In de dertiende minuut wees scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de strafschopstip na een handsbal van Milos Kerkez. De leidsman werd door de VAR echter naar het scherm geroepen en draaide zijn beslissing om. AZ domineerde de eerste helft en beloonde zich even na een half uur spelen via Van Brederode. De jonge linksbuiten schoot van buiten de zestien fraai raak in de rechteronderhoek: 0-1. Uit een hoekschop van Tijjani Reijnders dacht Pantelis Hatzidiakos in minuut veertig voor de 0-2 te zorgen. De Griek kopte goed richting de hoek, maar zag zijn poging net langs de verkeerde kant van de paal vliegen.

Na rust werd het er bij het zwaar tegenvallende Utrecht niet veel beter op. Toch kwam het via Sander van de Streek dicht bij de gelijkmaker. Het schot van de middenvelder vanaf een meter of elf van het doel trof de lat. Dat bleek een dure misser te zijn, want even later maakte Sugawara aan alle illusies een einde. De vleugelspeler ontving de bal in het zestienmetergebied, kapte zijn man uit en krulde het leer fraai in de linkerbovenhoek: 0-2. Die goal viel vlak na de wissels van Jansen, die Karlsson, Riechedly Bazoer en Zinho Vanheusden in het veld bracht. Sylla kreeg tien minuten voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om de thuisploeg terug in de wedstrijd te brengen. Na een fout van Kerkez ontving de aanvaller de bal in de zestien, maar zijn poging voor een leeg doel vloog over. In minuut 93 zorgde Sylla na matig uitkomen van Verhulst nog wel voor de 1-2, maar na dat doelpunt floot Gözübüyük direct af.