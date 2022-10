Feyenoord heeft na rood Cerny helemaal niks meer te duchten van Twente

Zondag, 9 oktober 2022 om 16:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:56

Feyenoord heeft zondag de aansluiting op de koppositie behouden. In een boeiend schouwspel tegen directe achtervolger FC Twente trok de ploeg van Arne Slot uiteindelijk aan het langste eind: 2-0. Vaclav Cerny hielp Feyenoord daarbij in het zadel, door nog voor rust met rood van het veld te moeten. Hoogtepunt van het duel was de openingstreffer van Orkun Kökçü. De aanvoerder van de Rotterdammers legde met een schitterende vrije trap de basis aan de overwinning. Santiago Giménez maakte zijn basisdebuut voor Feyenoord.

Beide ploegen maakten er vanaf het eerste fluitsignaal een behoorlijk spektakel van in De Kuip. Na vijf minuten spelen kreeg gelegenheidslinksback Dávid Hancko de kans om de score te openen voor Feyenoord, maar de Slovaak zag Robin Pröpper weghalen op de lijn. Aan de overzijde maakte Gernot Trauner het Ricky van Wolfswinkel dusdanig moeilijk dat de spits geen aanmerkelijk gevaar kon vormen voor Feyenoord-goalie Justin Bijlow.

Orkun Kökçü schiet @Feyenoord met een geweldige vrije trap op voorsprong ?? pic.twitter.com/W0dtPWnOXZ — ESPN NL (@ESPNnl) October 9, 2022

Dé kans op de openingstreffer was echter voor Quinten Timber. Met twaalf minuten op de klok kon de middenvelder alleen op Lars Unnerstall af, maar de Duitser hield met een geweldige reflex zijn doel schoon. Op de kopbal van Gernot Trauner even later had Unnerstall geen kans gehad, ware het niet dat het leder naast het doel van de Twente-goalie belandde. Bijlow had vlak daarvoor nog een inzet van Cerny onschadelijk gemaakt.

Een overtreding hielp Feyenoord vlak voor rust in het zadel. Joshua Brenet – deze zomer nog transferdoelwit van de Rotterdammers gaf een vrije trap weg op de rand van het zestienmetergebied. Kökçü mocht aanleggen en schoot de bal fraai in de linkerkruising. Unnerstall zat er nog even aan, maar kon het openingsdoelpunt niet voorkomen. Daarmee wist Feyenoord voor het eerst sinds 10 november 2019 weer uit een directe vrije trap te scoren.

Met de brilstand amper van het scorebord kon Giménez de marge verdubbelen. De basisdebutant kreeg een vrijwel identieke mogelijkheid als Timber een half uur daarvoor, maar ook hij vond de uitblinkende Unnerstall op zijn weg. Het was aan de ervaren goalie te danken dat Twente nog in de wedstrijd bleef. Dat werd alsmaar lastiger, aangezien Cerny na een grove charge op Javairô Dilrosun nog voor rust met rood van het veld moest.

Het noopte Ron Jans tot ingrijpen. Michel Vlap en Mees Hilgers bleven achter in de kleedkamer, terwijl Julio Pleguezuelo en Daan Rots in het veld kwamen. Ook met de twee invallers werd Twente met de rug tegen de muur gezet. Giménez liet zich echter niet van zijn beste kant zien. De vervanger van Danilo kreeg kans op kans om de marge te verdubbelen, maar zag zijn eigen gebrek aan scherpte in de weg staan. Ook de rol van Unnerstall mocht daarin niet miskend worden.

Ineens kreeg Van Wolfswinkel een gigantische mogelijkheid op de gelijkmaker. De treuzelde echter net iets te lang in het vijandige zestienmetergebied, en kon van de bal gegleden worden door Hancko. De Slovaak was niet veel later al even belangrijk aan de overzijde. Bij een aanval kopte hij zijn eerste treffer voor Feyenoord binnen, nadat Unnerstall een inzet van Timber had gekeerd. De ploeg van Slot gingen nog op jacht naar meer. Met onder meer Danilo, die nog wat minuten werd gegund tegen zijn oude club, hield Twente de schade echter beperkt.