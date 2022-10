Casillas verwijdert tweet waarin hij aangeeft homoseksueel te zijn

Zondag, 9 oktober 2022 om 16:13 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:29

Iker Casillas leek zondagmiddag op Twitter uit de kast te komen als homoseksueel. De clublegende van Real Madrid deelde het nieuws op het sociale medium, maar verwijderde zijn tweet later weer. Volgens AS zou het gaan om een grap en was zijn coming out sarcastisch bedoeld vanwege de geruchten over zijn relatiestatus in de Spaanse roddelpers. Josh Cavallo, de Australische voetballer die vorig jaar uit de kast kwam, laat weten teleurgesteld te zijn in Casillas.

"Ik hoop dat jullie me respecteren: ik ben homo. Gelukkige zondag", schreef Casillas op Twitter. De oud-doelman was vijf jaar lang getrouwd met Sara Carbonero, met wie hij twee kinderen kreeg. In 2021 scheidde het koppel. De tweet van Casillas werd vervolgens beantwoord door Carles Puyol, zijn voormalig ploeggenoot bij het nationale team van Spanje. "Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker", gevolgd door emojis van een hart en een zoen.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV — Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022

Het lijkt echter dat Casillas zijn bericht niet serieus bedoelt. De sluitpost heeft zijn tweet inmiddels verwijderd en volgens AS is het een cynische reactie op de geruchten van zaterdag dat hij een nieuwe vriendin zou hebben. Het blad Socialité berichtte dat de wereldkampioen van 2010 een relatie zou hebben met Alejandra Onieva. Casillas lijkt naar aanleiding van die berichtgeving te hebben gereageerd op Twitter.

Een paar maanden geleden werd gesuggereerd dat de 41-jarige Spanjaard een relatie zou hebben met María José Camacho, wat hij zelf ontkende. Onieva is de laatste vrouw waarmee Casillas in verband werd gebracht, nadat televisiekanaal Telecinco contact had met een vertrouwenspersoon die bevestigde dat 'Alejandra en Iker elkaar zouden leren kennen', hoewel ze daar naar verluidt geen label op wilden plakken. "Iker is al enkele weken aan het daten met de zus van Íñigo Onieva (een mediapersoonlijkheid, red.) en het lijkt erop dat hij behoorlijk opgewonden is", schreef Socialité op basis van die contacten.

Casillas lijkt de geruchten hoe dan ook beu te zijn en wil volgens de Spaanse sportkrant op een cynische manier afrekenen met alle geruchten. Cavallo kwam vorig jaar oktober in een video op sociale media uit de kast als profvoetballer. De verdediger spreekt schande over de inmiddels verwijderde tweet van de voormalig doelman. "Grappen maken over een coming out in het voetbal is teleurstellend. Het is een lastige weg die elke LGBTQ+-persoon moet afleggen. Om mijn rolmodellen en legendes in het voetbal de draak te zien steken met een coming out en mijn gemeenschap is meer dan respectloos..."