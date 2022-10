Myron Boadu luistert invalbeurt op met treffer bij winnend AS Monaco

Zondag, 9 oktober 2022 om 15:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:02

AS Monaco heeft zich dankzij een zege in en tegen Montpellier bij de subtop gevoegd in de Ligue 1. Dankzij doelpunten van Breel Embolo en zijn vervanger Myron Boad, werd het 0-2 voor de Monegasken. Het was voor Monaco de zesde zege op rij, na vijf overwinningen in de Franse competitie en de midweekse zege op Trabzonspor (3-1). Voor Boadu was het zijn eerste treffer van het seizoen.

Voor de Nederlander was het pas de derde keer dit seizoen dat hij speeltijd kreeg van Monaco-trainer Philippe Clement. In de Europa League-duels met Ferencváros (0-1 verlies) en de zege op Trabzonspor speelde Boadu in totaal 42 minuten. Monaco begon goed aan de wedstrijd en vooral Embolo maakte indruk. Toch kreeg de thuisploeg steeds meer grip. uUt een corner kon Christopher Jullien gevaarlijk koppen, maar Embolo blokte zijn inzet. Ook Elye Wahi en Arnaud Nordin werden gevaarlijk; Alexander Nübel hield zijn doel echter schoon. In de blessuretijd van de eerste helft vond Embolo het net. Een voorzet kwam bij Wissam Ben Yedder terecht, die controleerde, maar de Zwitser voor zijn neus de bal zag oppikken en hard en hoog raak schieten.

In het tweede bedrijf golfde het spel heen en weer. Montpellier deelde speldenprikjes uit, maar tot een treffer leidde dit niet. Ruim twintig minuten voor tijd mocht Boadu invallen voor doelpuntenmaker Embolo. Binnen acht minuten had de Nederlander de 0-2 op het bord gezet. Caio Henrique gaf een lage, scherpe voorzet en Boadu tikte deze keurig binnen. De VAR keek nog even naar mogelijk buitenspel van de ex-AZ’er, maar zijn doelpunt beef staan. De Monegasken kwamen verder niet meer in de problemen en stegen door de zege naar de vijfde plek op de ranglijst.