Arne Slot verklaart waarom hij Danilo nu wel slachtoffert voor Santiago Giménez

Zondag, 9 oktober 2022 om 14:44 • Tom Rofekamp

Arne Slot vindt dat er maar één zomeraanwinst gereed is voor het drukke programma van Feyenoord. Alleen Jacob Rasmussen is volgens de 44-jarige oefenmeester gewend aan het spelen van twee wedstrijden per week. Dat is tevens de reden waarom Slot er tegen FC Twente kiest om Danilo te slachtofferen van Santiago Giménez, die zijn basisdebuut voor Feyenoord maakt. Ook Marcos López ontbreekt om een vergelijkbare reden, verklaart de oefenmeester tegenover ESPN.

Slot startte in het midweekse duel tegen FC Midtjylland (2-2) nog met Danilo en López. Ook Oussama Idrissi stond toen aan de aftrap, maar de huurling van Sevilla raakte geblesseerd bij een sprint. Ook Orkun Kökçü moest die wedstrijd vroegtijdig staken, maar de aanvoerder van Feyenoord staat zondag gewoon aan de aftrap. "Oussama is geblesseerd geraakt, en voor het overige hebben ze allemaal mee kunnen trainen", zegt Slot voorafgaand aan het duel met Twente.

Dat de Bergentheimer ervoor kiest om Giménez en Rasmussen te laten beginnen, heeft vooral te maken met het drukke speelschema. "Het is een feit dat geen enkele speler die wij hebben aangetrokken, op op Jacob Ramussen na, gewend zijn aan het programma. Ze komen allemaal uit de situatie dat ze één keer in de week spelen en nu moeten ze twee keer in de week spelen", aldus Slot. Van de zomeraanwinsten staan naast Rasmussen en Giménez ook David Hancko, Quinten Timber, Sebastian Szymanski en Javairô Dilrosun aan de aftrap

Met name de discussie over of Danilo of Giménez het vertrouwen moet krijgen van Slot houdt de gemoederen flink bezig de afgelopen weken. De Mexicaan kwam in zijn negen duels tot nu toe alleen nog als invaller binnen de lijnen. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten, waaronder drie in de Europa League. Danilo, die tot zondag altijd in de punt van de aanval stond bij Feyenoord, was goed voor zeven treffers in elf duels. De Braziliaan maakte zes van die treffers in Eredivisie-verband.