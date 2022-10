Engelse bond gaat Wiegman belonen: nieuw contract en fikse salarisverhoging

Zondag, 9 oktober 2022 om 14:17 • Tom Rofekamp

Sarina Wiegman gaat haar dienstverband als bondscoach van het Engelse vrouwenelftal verlengen, weet de Daily Mail. De Haagse lag medio tot 2025 vast bij de Engelse voetbalbond (FA), maar haar verbintenis wordt nu tegen flink verbeterde voorwaarden met twee jaar opengebroken. Daarmee wordt Wiegman beloond voor haar nog altijd ongeslagen status: in 23 duels aan het roer dolf ze nog niet één keer het onderspit.

De FA startte de onderhandelingen met Wiegman vorige maand. Sinds de ex-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen in september 2021 aantrad bij de Engelse vrouwen zette ze 21 van haar 23 duels in winst om. De andere twee werden gelijkgespeeld. Hoogtepunt van Wiegmans dienstverband bij the Lionesses tot nu toe was de EK-winst afgelopen juli. Engeland sleepte die op Wembley binnen door met 2-1 van Duitsland te winnen.

Hoewel Wiegman nog drie jaar vastligt in Engeland, heeft de FA dusdanig veel vertrouwen in haar kwaliteiten dat de bond haar contract nu al wil openbreken. Daarbij kan Wiegman rekenen op een flinke salarisverhoging. De Nederlandse verdient nu nog zo'n 400.000 pond (omgerekend 455.000 euro) op jaarbasis. Afgelopen vrijdag zag ze nog hoe Engeland de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten met 2-1 naar zich toetrok.

De FA kondigde in augustus 2020 aan dat Wiegman de opvolger zou worden van Phil Neville. Ruim een jaar later trad ze in dienst bij de Engelse bond. Daarvoor stond ze vier jaar aan het roer bij de Oranje Leeuwinnen. Ook daar werd Wiegman Europees kampioen, al in haar eerste jaar. In 2019 leidde ze Nederland naar de tweede plaats op het wereldkampioenschap in Frankrijk. Door haar prestaties bij de Leeuwinnen werd Wiegman tweemaal door de FIFA verkozen tot coach van het jaar bij de vrouwen. Ook werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.