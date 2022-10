Go Ahead Eagles en SC Cambuur geven goede resultaten geen vervolg

Zondag, 9 oktober 2022 om 14:12 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:59

Go Ahead Eagles en SC Cambuur hebben een week na hun mooie resultaten in de Eredivisie de punten gedeeld. In Deventer kwamen beide ploegen niet tot scoren: 0-0. Go Ahead Eagles had de beste kansen en het overwicht, maar dit leidde niet tot goals. Door de puntendeling hebben beide ploegen acht punten uit negen duels en nemen zij de twaalfde (Eagles) en dertiende plek (Cambuur) in op de ranglijst.

Beide ploegen begonnen ongewijzigd ten opzichte van hun Eredivisie-wedstrijden van vorige week, waarin beide clubs een mooi resultaat boekten. Go Ahead Eagles pakte een punt in Amsterdam tegen Ajax (1-1) en Cambuur deelde een dreun uit aan PSV (3-0). De thuisploeg verloor vijf van de laatste zeven Eredivisie-ontmoetingen met Cambuur, maar won de meest recente ontmoeting, op 19 maart 2022, wel met 3-0. Tegen de Friezen hielden de Deventenaren in de laatste drie thuiswedstrijden de nul en waren tegen hen zodoende al 274 minuten zonder tegengoal.

De beginfase was voor Go Ahead, maar Cambuur deelde via Remco Balk de eerste waarschuwing uit. Zijn harde schot spatte uiteen op de lat. De grootste kans op de openingstreffer was voor Tom Boere. Eagles-doelman Jeffrey de Lange liet een schot van Jamie Jacobs los, maar Boere kreeg de rebound niet binnengewerkt. Daarna nam de thuisploeg het heft weer in handen. Een kopbal van Isac Lidberg werd gepakt door João Virgínia en een schot van Bobby Adekanye vanaf de rand van het strafschopgebied had beter verdiend. Niet veel later legde diezelfde Adekanye af op Lidberg, maar laatstgenoemde kwam een teenlengte te kort om te scoren.

Vijf minuten na de thee kwam Oliver Edvardsen, na een goede pass van Lidberg, oog in oog met Virgínia. De inzet van de Noor ging echter via de doelman naast. Een kwartier later werd slordig door het midden uitverdedigen Cambuur bijna fataal. Lidberg pikte de bal op en zag zijn inzet uit de draai maar net naast gaan. De 1-0 hing in de lucht en viel ook bijna via Bas Kuipers. Zijn volley werd op de doellijn gepareerd door Leon Bergsma. Een klutsbal van Eagles-invaller Martijn Berden viel via Doke Schmidt nog bijna in het doel. Berden was in de blessuretijd nog gevaarlijk, maar ondanks de flinke druk hield Cambuur het doel schoon en bleef de brilstand op het bord staan.