Van Nistelrooij ziet geen reden voor wijzigingen tegen angstgegner Heerenveen

Zondag, 9 oktober 2022 om 15:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:48

Ruud van Nistelrooij heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het uitduel met SC Heerenveen. De oefenmeester van PSV kiest in het Abe Lenstra Stadion voor precies dezelfde elf namen als afgelopen donderdag, toen FC Zürich met 1-5 van de mat werd getikt. Dat betekent dat onder meer Jordan Teze wederom genoegen moet nemen met een plek op de bank. PSV zal hopen voor het eerst sinds 2011 een overwinning te boeken in Heerenveen. Het duel vangt aan om 16.45 uur.

Van Nistelrooij besloot afgelopen donderdag talloze wijzigingen door te voeren in zijn basisopstelling, na de 3-0 oorwassing bij SC Cambuur. Dat betekende dat Jarrad Branthwaite, Guus Til en Teze alle drie naar de bank werden verwezen. André Ramalho, Yorbe Vertessen en Phillipp Mwene namen hun plekken over. Het drietal begint ook nu weer aan de aftrap. Mwene en Ramalho worden in de Eindhovense defensie vergezeld door Armando Obispo en Philipp Max. Walter Benítez verdedigt zoals gewoonlijk het doel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op het middenveld kiest Van Nistelrooij andermaal voor Ibrahim Sangaré, Joey Veerman en Xavi Simons, waarvan laatstgenoemde de meest vooruitgeschoven man is. Centrumspits Vertessen, die donderdag goed was voor de 0-1 en 0-2, wordt geflankeerd door Ismael Saibari en Eredvisie-topscorer Cody Gakpo. Ook bij angstgegner Heerenveen staan de gebruikelijke elf namen op het startformulier. Kees van Wonderen start zo andermaal in een 5-3-2 formatie. Bij winst komt PSV weer op één punt van koploper Ajax.

Opstelling SC Heerenveen: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Ottele, Köhlert; Haye, Tahiri, Olsson; Sarr, Van Hooijdonk

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Simons, Veerman; Saibari, Vertessen, Gakpo