Pittige loting Oranje: Frankrijk een van de opponenten in EK-kwalificatie

Zondag, 9 oktober 2022

Om zich te kwalificeren voor het EK 2024 in Duitsland moet Nederland afrekenen met Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar. Oranje was door het bereiken van de Final Four van de Nations League automatisch groepshoofd van een poule. Het EK wordt van 14 juni tot en met 14 juli 2024 gespeeld en opent met een openingswedstrijd in München. Het volledige speelschema van de kwaliticatie, die loopt van maart 2023 tot maart 2024, wordt binnenkort bekendgemaakt. In totaal doen over anderhalf jaar 24 landen mee aan het EK in Duitsland. De nummers één en twee uit de poule van Oranje plaatsen zich rechtstreeks. De nummer drie kan zich via play-offs plaatsen. Als gastland is Duitsland automatisch geplaatst.

Groep A: Spanje, Schotland, Noorwegen, Georgië, Cyprus

Groep B: Nederland, Frankrijk, Ierland, Griekenland, Gibraltar

Groep C: Italië, Engeland, Oekraïne, Noord-Macedonië, Malta

Groep D: Kroatië, Wales. Armenië, Turkije, Letland

Groep E: Polen, Tsjechie, Albanië, Faeröer, Moldavië

Groep F: België, Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan, Estland

Groep G: Hongarije, Servië, Montenegro, Bulgarije, Litouwen

Groep H: Denemarken, Finland, Slovenië, Kazachstan, Noord-Ierland, San Marino

Groep I: Zwitserland, Israël, Roemenië, Kosovo, Wit-Rusland, Andorra

Groep J: Portugal, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Luxemburg, Slowakije, Liechtenstein

De loting voor de eindronde werd verricht in de Festhalle in Frankfurt onder toeziend oog van bondsvoorzitter Just Spee, directeur Marianne van Leeuwen, teammanager Fernando Arrabal en perschef Bas Ticheler. Bondscoach Ronald Koeman moet Oranje naar het EK leiden, maar begint officieel pas op 1 januari begint aan deze klus en was dus niet van de partij.

Door de Final Four te bereiken in de Nations League, was Nederland samen met Spanje, Kroatië en Italië, automatisch groepshoofd in een kwalificatiepoule voor het EK. Dat betekende vooraf al dat Oranje bij de loting in Pot 1 zou zitten en in een groep van vijf zou belanden. Door het bereiken van de Final Four ontliep Oranje de andere drie finalisten en Portugal en België. Doordat toplanden als Frankrijk en Engeland respectievelijk derde en vierde werden in hun poule, behoorden zij wel tot mogelijke opponenten van Nederland.

Van de landen die deelnemen aan de kwalificatiecyclus is Duitsland als gastland al geplaatst. Rusland is vanwege de oorlog uitgesloten van deelname. De andere landen waren onderverdeeld in zes potten. De eerste vijf potten bevatte tien teams. Pot 6 bestond uit slechts drie teams. Tijdens de loting werrden tien poules geformeerd: zeven poules van vijf landen en drie poules van zes.

Het EK 2024 wordt in Duitsland gespeeld van 14 juni tot en met 14 juli en opent met een openingswedstrijd in München. Verder zijn Berlijn, Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart, Keulen, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf en Frankfurt de speelsteden. Eén keer eerder werd er een EK bij onze oosterburen afgewerkt. Dat was in 1988 toen Oranje het toernooi won. Het lijkt erop dat de finale gespeeld gaat worden in het Olympiastadion in Berlijn.