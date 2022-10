Slot passeert Danilo en gunt Giménez basisdebuut tegen FC Twente

Zondag, 9 oktober 2022 om 13:19 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:31

In een uitverkochte Kuip hoopt Feyenoord zondag de midweekse kater weg te spoelen tegen FC Twente. Na het enigszins teleurstellende gelijkspel in Denemarken tegen FC Midtjylland (2-2, moet Arne Slot het doen zonder de geblesseerde Oussama Idrissi. Danilo is gepasseerd en wordt vervangen door Santiago Giménez, die zijn basisdebuut maakt. Lutsharel Geertruida verhuist naar het middenveld. De bezoekers staan één plek onder Feyenoord met één punt minder.

Dat Idrissi de komende tijd niet zou kunnen spelen, liet Slot al meteen na de Europa League-wedstrijd tegen FC Midtjylland weten. De buitenspeler moest zich na iets meer dan een half uur met een hamstringblessure laten wisselen. Ook aanvoerder Orkun Kökçü moest vroegtijdig van het veld in Denemarken maar is fit genoeg om te starten tegen FC Twente.

Justin Bijlow neemt plaats onder de lat. In de achterhoede neemt Marcus Pedersen de rechtsbackpositie in. Gernot Trauner en Jacob Rasmussen vormen het centrale duo en Dávid Hancko staat opvallenderwijs op links. Geertruida verhuist naar het middenveld. Daar speelt hij samen met Quinten Timber en Kökçü.

Voorin krijgt Giménez een basisplaats toebedeeld, Danilo is gepasseerd. Giménez wordt geflankeerd door Sebastian Szymanski en Javairô Dilrosun. De Pool speelde in Denemarken nog vanaf het middenveld. Feyenoord won in de afgelopen twee Eredivisie-seizoenen niet van FC Twente. Er werd drie keer gelijkgespeeld en één keer verloren. De wedstrijd begint om 14.30 uur en staat onder leiding van Dennis Higler.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Kökçü, Timber; Szymanski, Giménez, Dilrosun.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet,Hilgers, Pröpper, Smal; Zerrouki, Vlap, Kjölö; Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan