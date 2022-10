‘Het gaat puur om voetbaltaal, Sergio Ramos wilde de arbiter niet beledigen’

Zondag, 9 oktober 2022 om 10:05

Trainer Christophe Galtier gelooft niet dat Sergio Ramos scheidsrechter Pierre Gaillouste heeft beledigd in de uitwedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Stade de Reims (0-0) van zaterdagavond. De verdediger kreeg een gele kaart voor een tackle op Marshall Munetsi, waarna hij hevig protesteerde tegen de beslissing. Gaillouste besloot daarop gelijk een rode kaart te trekken voor de nogal boze Ramos.

"Ik heb dit een paar geleden al een keer meegemaakt, toen ik nog trainer was van Lille OSC", zei Galtier na afloop op de persconferentie. "Het gaat puur om de taal die in het voetbal wordt gesproken, het is geen maatschappelijk probleem. Ik ben overtuigd dat Sergio de scheidsrechter niet wilde beledigen. Hij gebruikte een uitdrukking die ik elke week honderden keren hoor op het trainingsveld. En dat gebeurt dus ook tijdens wedstrijden. Als we boos zijn gebruiken we bepaalde woorden, maar het zijn slechts uitdrukkingen", zo benadrukte de oefenmeester van PSG.

"De scheidsrechter nam het persoonlijk op, terwijl hij weet hoe het eraan toegaat op het veld. Tegen dat probleem liep ik ook aan bij Lille met José Fonte. De arbiter dacht toen beledigd te worden, maar het ging slechts om een uitdrukking die heel vaak wordt gebruikt op het veld." Galtier denkt niet dat zijn spelers structureel bij problemen op het veld betrokken zijn, ook al lijkt dat soms wel zo. Na afloop van het Champions League-duel met Benfica (1-1) was er een opstootje na een stevige tackle op doelman Gianluigi Donnarumma in de slotfase. Neymar had het duidelijk aan de stok met landgenoot Luisão, tegenwoordig technisch directeur bij Benfica.

"Dat zijn dingen die intern besproken worden", ging Galtier verder met zijn uitleg op het persmoment na het gelijkspel tegen Reims. "Met het overvolle schema is het belangrijk om problemen te vermijden. Maar natuurlijk zal ik daarover met de spelers praten. We beschikken hier over absolute topspelers die helaas soms de controle verliezen." PSG begint nu aan de voorbereiding op de tweede ontmoeting met Benfica in de Champions League. De Portugezen komen dinsdag op bezoek in Parijs.