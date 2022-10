‘Liverpool kan aanwinst op Deadline Day nu al afschrijven voor 2022’

Zondag, 9 oktober 2022 om 08:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:29

Een flinke tegenvaller voor Liverpool en Arthur Melo. The Mirror meldt dat de van Juventus gehuurde middenvelder een bovenbeenblessure heeft opgelopen en dat een operatie noodzakelijk is geworden. Naar verluidt gaat Melo dit weekeinde al onder het mes. De verwachting is dat de Braziliaanse controleur drie tot vier maanden moet revalideren, waardoor hij pas in 2023 terugkeert bij the Reds.

Melo (26) kampte bij Barcelona en Juventus ook al met het nodige blessureleed en naar nu blijkt staat de middenvelder opnieuw een herstelperiode te wachten. De huurling was juist vastbesloten om van zijn Engelse periode een succes te maken. Melo bracht namelijk zijn eigen fitness- en conditiecoaches mee naar Liverpool. Daarnaast speelde hij enkele oefenwedstrijden voor het Onder 21-elftal, om zo de nodige wedstrijdritme op te doen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Manager Jürgen Klopp zag de blessuregevoelige Arthur tot dusver pas dertien minuten in actie voor Liverpool. Die minuten kwamen tijdens de uitwedstrijd tegen Napoli (4-1 nederlaag) in de Champions League. De 22-voudig international van Brazilië zat daarna op de bank tegen Ajax (2-1 overwinning) en Brighton & Hove Albion (3-3). Klopp liet vrijdag al doorschemeren dat Arthur een spierblessure had opgelopen op de training, al kon de Duitse coach verder nog geen details prijsgeven.

Liverpool haalde Arthur op Deadline Day van de afgelopen transferperiode naar Anfield. Voor de huurdeal werd circa 4,5 miljoen euro overgemaakt naar Juventus, met een koopoptie van 37 miljoen euro voor na afloop van dit seizoen. Het is door de blessuregevoeligheid echter afwachten of Liverpool medio 2023 van die mogelijkheid gebruik zal maken. Arthur ligt bij Juventus vast tot de zomer van 2025.